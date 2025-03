Proyectan imagen de líder narco durante concierto en México

La imagen apareció cuando el grupo interpretaba El dueño del palenque, un corrido escrito presuntamente en honor al Mencho.

Una de las mafias más poderosas de México

La proyección generó críticas de autoridades locales y federales, pues Jalisco, sede del CJNG, es uno de los estados más golpeados por la violencia criminal en México y la región con mayor número de desaparecidos en el país.

"No debería ocurrir esto, no está bien, que se haga una investigación, no es correcto", dijo hoy -31 de marzo- Sheinbaum durante su rueda de prensa matutina.

El CJNG es de las mafias más poderosas de México y junto con el Cártel de Sinaloa es responsable de gran parte de la violencia que golpea al país en los últimos años, según expertos. Autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve a la captura de Oseguera.

"Hay que fijarse a quién invitan y cuál es el espectáculo que va a haber, no se puede hacer apología de la violencia ni de los grupos delictivos", añadió la mandataria.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, cuestionó también la proyección de la imagen al recordar el rancho donde se localizó el presunto campo de entrenamiento del cártel.

"Justo en ese lugar (el auditorio), expresé que tras lo ocurrido en el rancho Izaguirre era tiempo de tocar fondo y salir unidos para no repetir tales tragedias. Lo visto en el concierto de este fin de semana va en dirección opuesta", escribió en la red social X.

Investigación sobre el concierto

La fiscalía de Jalisco dijo en un comunicado que abrió una investigación por presunta apología del delito en la que incluirá el testimonio de quienes integran la agrupación musical.

El Auditorio Telmex, donde se realizó el concierto, dijo que no tiene injerencia en el contenido que presentan los artistas.

Aseguró además que revisará los contratos con los artistas para que en lo sucesivo se comprometan a evitar incurrir en apología del delito en su contenido.

Desde hace décadas, grupos de música regional mexicana interpretan narcocorridos, canciones sobre el narcotráfico y sus líderes.

En febrero, el gobernador del occidental estado de Nayarit, Miguel Navarro, prohibió la difusión de corridos tumbados, un subgénero que también exalta la cultura narco.

