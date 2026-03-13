Publican imagen del príncipe Andrés junto a un exministro británico y Jeffrey Epstein

LONDRES.- Una fotografía en la que aparecen el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III del Reino Unido, y el exministro laborista Peter Mandelson, ambos en albornoz junto al pederasta estadounidense Jeffrey Epstein , ha sido hecha pública este viernes por la cadena británica ITV News.

Se cree que la imagen, difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE.UU.) como parte de los denominados "Papeles de Epstein", es la primera que retrata a los tres hombres juntos.

Sale a la luz semanas después de los arrestos tanto de Andrés como de Mandelson por la Policía británica, ambos sospechosos de conducta indebida por presuntas filtraciones de información gubernamental sensible a Epstein mientras ejercían cargos públicos, profundizando las acusaciones por sus vínculos con el pederasta y multimillonario.

En la fotografía publicada por ITV News, Andrés, Mandelson y Epstein están sentados alrededor de una mesa de madera y bebiendo en tazones con la bandera estadounidense en una terraza de Martha's Vineyard, en Massachusetts (EE.UU.), según la cadena.

Si bien no se indica ni la fecha ni la hora de la imagen, ITV News señala que habría sido tomada entre 1999 y el año 2000, antes de que Epstein fuese encarcelado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor.

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Consecuencias

La revelación de los papeles de Epstein en los últimos meses ha puesto de manifiesto la extensión del vínculo del expríncipe Andrés con el pederasta estadounidense, y ha provocado que Carlos III le quitara a su hermano todos los títulos y honores el pasado octubre, además de ordenarle abandonar su mansión de Royal Lodge, cercana al Castillo de Windsor.

La difusión de esos documentos también ha salpicado al que fuese 'número dos' del Gobierno laborista de Gordon Brown entre 2009 y 2010, Mandelson.

Cesado el pasado septiembre como embajador británico en Estados Unidos, en febrero tuvo que abandonar su escaño en la Cámara de los Lores (alta) del Parlamento británico al conocerse la importancia de sus lazos con Epstein, fallecido en 2019.

Tanto el expríncipe como Mandelson, que continúan en libertad bajo investigación policial, niegan todas las acusaciones que versan sobre ellos. Si el primero ha causado un grave daño reputacional a la familia real, el segundo ha tenido el mismo efecto en el Gobierno laborista encabezado por Keir Starmer

FUENTE: EFE