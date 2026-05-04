lunes 4  de  mayo 2026
POLÉMICA

Britney Spears se declara culpable de manejar bajo los efectos del alcohol

Spears fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional, gracias al acuerdo con la fiscalía de Ventura, condado a cargo del caso, informó su abogado

La cantante estadounidense Britney Spears llega al estreno de Érase una vez en Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California, el 22 de julio de 2019.&nbsp;

La cantante estadounidense Britney Spears llega al estreno de "Érase una vez en Hollywood" de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California, el 22 de julio de 2019. 

AFP/Valerie Macon

VENTURA.- Britney Spears reconoció su culpabilidad por manejar de forma imprudente, bajo los efectos del alcohol y las drogas, en un acuerdo presentado ante la justicia este lunes en California.

La intérprete de Oops!... I Did It Again fue detenida la noche del 4 de marzo bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad, y fue liberada la mañana siguiente.

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Poco después, la Princesa del Pop se inscribió en un programa de rehabilitación, de acuerdo con medios locales.

Bajo el acuerdo, la cantante admitió haber manejado de forma imprudente, que en la legislación del estado constituye una falta menor a la de conducir en estado de ebriedad.

Spears fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional, gracias al acuerdo con la fiscalía de Ventura, condado a cargo del caso, informó este lunes su abogado Michael A. Goldstein.

"Ella está aliviada de dejar esto atrás", dijo Goldstein a la AFP.

El abogado agregó que la cantante de 44 años está "rodeada por un increíble equipo de gente que se preocupa por ella".

Goldstein acotó que Spears asumió la responsabilidad por sus actos "y ha tomado pasos significativos para poner en práctica cambios positivos, lo que claramente quedó reflejado en la decisión de la fiscalía".

Memorias

En sus memorias publicadas en 2023, Spears dijo que nunca consumió drogas duras y negó tener problemas con el alcohol, pero admitió que tomaba Adderall, un medicamento para el tratamiento de trastornos de la atención que pertenece a la familia de las anfetaminas.

Tras una crisis nerviosa en público en 2007, Spears fue sometida a la tutela legal de su padre, Jamie Spears, quien controlaba su dinero y su vida personal, incluso mientras ella seguía haciendo conciertos.

La cantante enfrentó a su padre en la justicia para poner fin a la tutela, que fue disuelta por un tribunal de Los Ángeles en 2021, tras el gran apoyo generado por sus fans con el movimiento "Liberen a Britney".

FUENTE: AFP

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