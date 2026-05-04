Fanáticos festejan el Star Wars Day: "May the 4th be with you"

MIAMI.- Como cada año, los fanáticos del universo cinematográfico de George Lucas, Star Wars (La Guerra de las Galaxias) reconocen el 4 de mayo como la fecha perfecta para celebrar su película favorita.

El origen del Día de Star Wars (Star Wars Day) se remonta a un juego de palabras: May the force be with you (que la fuerza te acompañe), la icónica frase con la que los Jedis eluden al momento de iniciar una misión desde la primera película Star Wars IV: A New Hope, de 1977, con la fecha: May the fourth be with you (que el 4 de mayo te acompañe).

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Origen

Aunque son muchas las leyendas que tratan de dar respuesta a cómo se inició la tradición, se dice que la festividad comenzó el 4 de mayo de 1979, cuando Margaret Thatcher tomó posesión como primera ministra del Reino Unido.

Aparentemente, el partido conservador, del que Thatcher era parte, hizo público un anuncio en el que le deseaban éxito a la nueva mandataria del Reino Unido con la frase: "May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations" (Que el 4 esté contigo, Maggie. Felicidades).

Esto fue publicado en el London Evening News.

Sin embargo, no fue sino hasta la llegada de las redes sociales que la fecha y su vínculo con la película tomó mayor fuerza, siendo año tras año una festividad para todos los seguidores de las películas y las producciones que se han derivado de los filmes.

Igualmente, en diferentes ciudades del mundo, el 4 de mayo es símbolo de eventos conmemorativos de la saga, así como ofertas en productos de Star Wars como accesorios, juguetes, ropa y videojuegos.