lunes 4  de  mayo 2026
REALEZA BRITÁNICA

Princesa Eugenia de Reino Unido anuncia tercer embarazo

La noticia también fue compartida por el Palacio de Buckingham en un comunicado en el que asegura que el rey Carlos III está encantado

La princesa Eugenia de Reino Unido.&nbsp;

La princesa Eugenia de Reino Unido. 

Captura de pantalla/Instagram/@princesseuginie
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La princesa Eugenia, hija del expríncipe Andrés y Sarah Ferguson, se encuentra en la espera de su tercer hijo con su esposo Sr. Jack Brooksbank. El anuncio lo hizo la sobrina del rey Carlos III a través de la cuenta de Instagram, en la que publicó una imagen de sus dos hijos con una imagen del eco.

"¡Bebé Brooksbank nacerá en 2026! ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥", reza el mensaje que acompaña la fotografía.

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La noticia también fue compartida por el Palacio de Buckingham en un comunicado: "Su Alteza Real la Princesa Eugenia y el Sr. Jack Brooksbank se complacen en anunciar que esperan su tercer hijo, que nacerá este verano".

"August (de 5 años) y Ernest (de 2 años) también están muy emocionados de tener un nuevo hermanito o hermanita en la familia. Su Majestad el Rey ha sido informado y está encantado con la noticia", concluye.

Romance

La princesa Eugenia se comprometió con Jack tras siete años de noviazgo en enero de 2018 y se casaron en octubre de ese mismo año, en una boda real en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, a la que asistieron la reina Isabel y otros miembros de la familia real.

En febrero de 2021, la pareja dio la bienvenida a su primogénito August Philip Hawke. Y en 2023, la familia se amplió al recibir a su segundo hijo, Ernest George Ronnie, quien nació en mayo de 2023, unas semanas después de la coronación del rey Carlos.

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