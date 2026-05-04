Princesa Eugenia de Reino Unido anuncia tercer embarazo

MIAMI.- La princesa Eugenia , hija del expríncipe Andrés y Sarah Ferguson, se encuentra en la espera de su tercer hijo con su esposo Sr. Jack Brooksbank. El anuncio lo hizo la sobrina del rey Carlos III a través de la cuenta de Instagram, en la que publicó una imagen de sus dos hijos con una imagen del eco.

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La noticia también fue compartida por el Palacio de Buckingham en un comunicado: "Su Alteza Real la Princesa Eugenia y el Sr. Jack Brooksbank se complacen en anunciar que esperan su tercer hijo, que nacerá este verano".

"August (de 5 años) y Ernest (de 2 años) también están muy emocionados de tener un nuevo hermanito o hermanita en la familia. Su Majestad el Rey ha sido informado y está encantado con la noticia", concluye.

Romance

La princesa Eugenia se comprometió con Jack tras siete años de noviazgo en enero de 2018 y se casaron en octubre de ese mismo año, en una boda real en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, a la que asistieron la reina Isabel y otros miembros de la familia real.

En febrero de 2021, la pareja dio la bienvenida a su primogénito August Philip Hawke. Y en 2023, la familia se amplió al recibir a su segundo hijo, Ernest George Ronnie, quien nació en mayo de 2023, unas semanas después de la coronación del rey Carlos.