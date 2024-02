"Puttery Miami" combina cócteles y minigolf en Wynwood

El concepto de entretenimiento gastronómico tiene el respaldo de Rory McIlroy, golfista profesional de Irlanda del Norte. Este es el primer local de Puttery en Florida y el noveno en el país, cifra que demuestra la popularidad de la idea.

Sobre la apertura del sitio en Miami, Kyle Rickman, presidente y director de operaciones de Puttery, explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS que buscan “llegar a nuevas audiencias, y la vibrante energía artística de Miami lo convirtió en el destino perfecto”.

Ahora que se acerca Spring Break, quienes buscan celebrar en una coctelería diferente, tienen aquí una peculiar experiencia.

“Para las vacaciones de primavera destacamos The Mark of Cincoro, un cóctel rico y elevado que incluye Tequila Cincoro Reposado premium, y favoritos destacados como BBQ on a Saturday Night, un cóctel ahumado de melocotón, bourbon y miel que evoca las cálidas noches al aire libre”, indicó Rickman.

Una de las barras en Puttery Miami. Cortesia -Factory PR Una de las barras en Puttery Miami. Cortesia -Factory PR

Para amantes del golf

El nombre del local viene de la palabra putter, el último palo que se usa en el juego de golf, en el área denominada green, para empujar la bola hacia el hoyo.

El golf tuvo sus inicios en los Países Bajos bajo el término "colf" o "kolven" y posteriormente se introdujo en Gran Bretaña durante el siglo XV, indica la página Olympics. Las primeras normativas fueron creadas en St. Andrews, una ciudad escocesa famosa por ser el lugar de nacimiento del golf, alrededor de 1754.

En la actualidad es un deporte muy popular en Florida. Ciudades como Orlando, Miami, Tampa y West Palm Beach son reconocidas por sus campos de golf de clase mundial y por albergar importantes torneos tanto locales como internacionales.

Una experiencia distinta en Miami

Desde el exterior, Puttery Miami es una obra de arte y para los sentidos.

“Inspirándose en su ubicación en el enclave artístico de Wynwood, el lugar está envuelto en un mural personalizado creado por el galardonado artista local Hiero Veiga, que ve la actividad recreativa del golf transformada en un laberinto botánico. Una vez dentro, los asistentes pueden disfrutar de nuestras ofertas exclusivas de juego dinámico, cocina elevada, cócteles artesanales y una cita nocturna o una salida nocturna con amigos innovadora”, apuntó Rickman.

En Puttery Miami hay tres campos de minigolf temáticos. Al respecto, Rickman precisó que cada uno “está diseñado como una experiencia inmersiva moderna y basada en tecnología”. Por ejemplo, “hay cuadros de mando digitales en cada hoyo en lugar de bolígrafos y papel”.

Asimismo, los asistentes pueden acceder a bebidas durante el juego en los bares exclusivos adyacentes al campo que sirven cócteles temáticos.

Puttery Miami, apuntó, presenta tres campos de minigolf con nueve hoyos, excelentes para tomarse fotografías.

Puttery Miami - Foto Grethel Delgado Uno de los acogedores espacios en la biblioteca de Puttery Miami. Grethel Delgado

Así los describió

Biblioteca: no hay nada reglamentado sobre este emocionante campo inspirado en una biblioteca. Explora los estantes, gira el globo terráqueo y posa con el esqueleto de dinosaurio de tamaño natural favorito de los fanáticos.

Lodge: la nieve en polvo siempre está fresca en este campo súper tranquilo. Entre tomas, disfruta de las vistas de las Montañas Rocosas, posa con osos polares de tamaño natural, o ve junto a la chimenea.

Azotea: inspirado en los tejados de la ciudad, este campo interior transporta a los visitantes al centro de una bulliciosa metrópolis, acentuado por farolas, exuberante vegetación y esquinas abiertas, todo al alcance de un bar de servicio completo.

En los campos de minigolf destacan los palos diseñados exclusivamente para el sitio y seleccionados por el golfista Rory McIlroy.

Qué beber y comer

En cada área hay servicio completo de bar y diferentes platos, como tablas de charcutería para compartir, pizzas, tataki de atún, solomillo de ternera, hamburguesas, ensaladas, tostadas vegetarianas, entre otros, donde no falta el toque de Miami con la yuca frita, los tostones de cerdo y el arroz con frijoles negros. En los postres están el Bourbon Bread Pudding, Mini Jars (en varias opciones como Double Chocolate Brownie y Berries & Cream) y Smores Skillet (con malvavisco y Nutella).

Un espacio aparte merecen los cócteles exclusivos de la casa: Puttery Old Fashioned, The Mark of Cincoro, Augusta Sunset, Margarita Standoff, Tasty Green, Good Sound & Beach Bound, BBQ on a Saturday Night, Mean Machine y Brumble.

Rickman acotó que “el menú de cócteles se crea para ofrecer elementos que el público local estará encantado de probar. En Miami pueden disfrutar de nuestra versión de platos regionales populares, como pizza cubana, camarones al mojo, vaca frita y ceviche tropical con plátanos fritos. Recomendamos combinarlos con un cóctel ligero y refrescante como el Tasty Green, un cóctel con vodka que contiene albahaca y lima”.

"También ofrecemos cócteles temáticos del campo para que no tengas que salir del green para disfrutar de una bebida", sumó.

Uno de los platos recomendados es el Tropical Ceviche, donde el Mahi-Mahi marinado con cítricos y el toque del mango y la piña hacen muy atractivo el conjunto de sabores en el paladar. Además, la compañía de unos tostones muy finos es ideal.

Por otro lado, el Fire Shrimp hace gala de la gamba como elemento principal, y viene con un pan delicioso para combinar con la mantequilla Cajun. De hecho, invita a limpiar el plato.

El Filet Mignon está presentado con cebolla caramelizada, pimienta negra y trufa, en una porción generosa y que marida con un vino tinto o uno de los cócteles.

Hablando de bebidas, el cóctel Good Sound & Beach Bound, parece un atardecer donde la lima deshidratada es como un sol que se va poniendo. El ron le aporta un tono dulce, pero no demasiado, en un abrazo perfecto con el coco y la angostura.

Puttery Miami - Foto Grethel Delgado1 Cocktail Good Sound & Beach Bound El cóctel Good Sound & Beach Bound, en Puttery Miami. Grethel Delgado

BlackBerry Mint Cooler, en el apartado de Zero Proof Cocktails, es para aquellos que optan por mocktails o bebidas sin alcohol, y es, como lo dice el nombre, muy refrescante. No tiene nada que envidiarle a las bebidas con alcohol.

Para el postre, es imposible no enamorarse del Bourbon Bread Pudding, un budín de pan cubierto con helado de vainilla, nueces desmenuzadas y glaseado de bourbon.

Tanto para los jugadores de golf como para quienes prefieren mirar a otros colar las bolas en los hoyos, Puttery es una alternativa interesante para las noches de Miami.

Cómo llegar: Puttery Miami. 239 NW 28th St. Miami, FL 33127. 786-733-0770 puttery.com/locations/miami