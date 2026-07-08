miércoles 8  de  julio 2026
MÚSICA

Nuevo álbum de Madonna despierta rumores tempranos de victoria en los Grammy

Si bien el disco explora su afinidad por dejarse llevar por las luces de neón de las discotecas también es su trabajo más personal en mucho tiempo.

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.&nbsp;

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 

AFP/Jamie McCarthy/Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Recientemente, Madonna, la Reina del Pop, lanzó Confessions II, la esperada continuación de su obra maestra de 2005, Confessions on a Dance Floor. El álbum cosechó elogios tanto de fans como de la crítica, recibiendo las mejores reseñas desde su predecesor.

Si bien el disco explora su afinidad por dejarse llevar por las luces de neón de las discotecas —con estribillos pegadizos y ritmos vibrantes—, también es su trabajo más personal en mucho tiempo.

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Fragile es una tierna despedida a su difunto hermano Christopher; en Betrayal parece desentrañar una compleja relación con su madrastra; en The Test, un vulnerable dueto al estilo de Ray of Light, se disculpa con su primogénita, Lola Leon; y en la onírica L.E.S. Girl rememora sus inicios como artista emergente y neoyorquina.

Al igual que en L.E.S. Girl” Madonna, de 67 años, reflexiona sobre sus inicios en la vibrante Danceteria, mencionando a los amigos que la acompañaron en su ascenso y a las figuras del mundo del arte con las que solía salir de fiesta.

Posibles premiaciones

Los seguidores de Madonna ya han pedido el reconocimiento de la Academia de la Grabación y, recientemente, Billboard publicó un artículo analizando sus posibilidades en los Premios Grammy de 2027.

Es muy probable que consiga importantes nominaciones a finales de este año, ya que Confessions II es uno de los álbumes más sólidos y coherentes que un artista de renombre ha lanzado este año, asegura People.

La artista ha ganado siete premios Grammy a lo largo de su carrera, pero no ha recibido ninguna nominación desde 2010 y no ha ganado en la categoría de álbum desde 2007 (Mejor Álbum Dance/Electrónico por el álbum original Confessions; su premio más reciente fue por Mejor Película Musical de 2008, The Confessions Tour).

No sería de extrañar que recibiera nominaciones a Mejor Álbum Dance/Electrónico en 2027, y dependiendo de las canciones que su equipo decida promocionar, también podría obtener nominaciones a Mejor Grabación Dance/Electrónica (por I Feel So Free, Love Sensation u otro tema), Mejor Interpretación Pop de Dúo/Grupo (por Bring Your Love con Sabrina Carpenter), Canción y Grabación del Año, e incluso Álbum del Año.

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