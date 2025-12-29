Carnaval de invierno en Quebec City

Considerada ampliamente como una de las ciudades más encantadoras de América, la ciudad de Quebec se prepara para dar la bienvenida al invierno con su emblemático Carnaval de Invierno, que se celebra cada mes de febrero.

El festival transforma la ciudad en un animado escenario de nieve, hielo y cultura, ofreciendo a todos innumerables formas de disfrutar el frío de la zona.

Ya de por sí cautivadora por su arquitectura de inspiración francesa y sus calles adoquinadas, la ciudad de Quebec combina deportes de invierno, actividades culturales y gastronomía durante el carnaval, programado este año del 6 al 9 de febrero. Entre los principales atractivos destacan un palacio de hielo, un parque helado de diversiones con toboganes y colinas cubiertas de nieve, además de actividades al aire libre como motonieve y esquí, tanto para principiantes como para aficionados experimentados.

Las celebraciones también incluyen música en vivo, bailes al aire libre —algunos se realizan bajo carpas climatizadas— y un colorido desfile de carrozas con diseños futuristas. Más información en www.carnaval.qc.ca en internet.

A las afueras de la ciudad, donde las nevadas son mayores, los amantes del esquí pueden dirigirse a Mont-Sainte-Anne, un moderno centro invernal que ofrece 2.625 pies de desnivel y más de 450 acres de terreno esquiable.

Otra atracción imperdible es el Hôtel de Glace, una impactante estructura temporal construida íntegramente de hielo. El hotel cuenta con habitaciones de diseño único, un bar y una sala de juegos, lo que lo convierte en una de las experiencias más memorables de la región.

Cómo llegar

Varias aerolíneas vuelan a la ciudad de Quebec desde Miami con conexiones vía Nueva York, Montreal o Toronto. Durante el invierno, también puede encontrar vuelos directos más económicos desde Fort Lauderdale.

Los ciudadanos estadounidenses no necesitan visa para ingresar a Canadá. Quienes viajen con otros documentos deben consultar el consulado canadiense correspondiente para conocer los requisitos específicos.

Dónde hospedarse

La ciudad de Quebec ofrece una amplia variedad de hoteles, casas de huéspedes y apartamentos en alquiler para todos los presupuestos. Para opciones de alojamiento e información turística, visite quebec-cite.com, disponible en francés, inglés y español.

Ahorre dinero

Para optimizar su presupuesto de viaje, evite cambiar efectivo antes o durante el viaje, ya que los servicios de cambio suelen cobrar comisiones elevadas.

En su lugar, utilice su tarjeta de cajero automático al llegar para acceder a mejores tasas de cambio. Consulte previamente con su banco sobre posibles cargos por servicios internacionales.

Los cajeros automáticos y las tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas en tiendas, restaurantes y hoteles de toda la ciudad.