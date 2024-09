"Queremos que los latinos sientan al Hard Rock como su casa"

“En el Hard Rock no tenemos restaurantes latinos, sin embargo, siempre estamos tratando de ofrecer experiencias que celebren nuestras raíces. Y en esta ocasión, por primera vez, realizaremos inolvidables activaciones culinarias con la chef Lorena García, con quien hemos creado un menú inspirado en los sabores latinos, y dicha oferta estará presente en cado uno de los restaurantes del Hard Rock”, dijo Estefania Diaz-Balart a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Si alguien quiere ir a Cipresso, que es nuestro restaurante de comida italiana, allí encontrarán un plato de la chef Lorena; si van a Kuro, que es nuestro restaurante japones, lo mismo”, dijo Diaz-Balart sobre la oferta latina que se encontrará en Council Oak Steaks & Seafood, Abiaka Wood Fire Grill, Marky's Caviar Lounge y Bae Korean Grill, y en los bares que también incluirán cócteles latinos en su menú.

Miami, epicentro del sabor latino

Los sabores de Miami son una amalgama de culturas, con raíces profundas en la tradición latinoamericana. Es por eso que cada plato cuenta una historia, desde el clásico ceviche peruano hasta las arepas venezolanas, los tacos mexicanos y el lechón cubano. Y es que, sin duda, lo que hace única a la gastronomía miamense no es solo la diversidad de platos que se pueden encontrar, sino cómo estos se transforman en algo nuevo y extraordinario en manos de chefs que honran sus raíces mientras miran hacia el futuro.

“En el Hard Rock no importa donde vayas a comer, siempre vas a tener la oportunidad de probar sabores latinos”, dijo Estefania Diaz-Balart sobre la propuesta culinaria de la propiedad que, asegura, no se limita solo a los restaurantes de lujo o a las creaciones de chefs célebres.

“Desde el 10 a 13 de octubre vamos a tener un pop-up en el que el chef Juan Manuel Barrientos traerá el concepto de su restaurante El Cielo a la propiedad, y el público va a poner venir al Hard Rock a probar lo mejor de su cocina”, anunció sobre la presencia de Barrientos, sin duda, un referente de las técnicas que han traído a Miami una propuesta que mezcla la cocina molecular con los sabores de su Colombia natal.

Arte latino para contagiar al mundo

Por otra parte, el Hard Rock está está impulsando una alianza estratégica con el artista Carlos Solano, quien a través de sus diseños vibrantes ha dado vida a la línea de camisas ‘Mi Gente’, una colección que celebra el orgullo y la diversidad de la comunidad hispana.

“Estamos felices de que el público pueda adquirir esta camisa que tiene la guitarra y elementos latinos tradicionales de Miami, y promover el trabajo de artistas hispanos maravillosos como Carlos Solano”, dijo Estefania Diaz-Balart.

“Queremos acercar el Hard Rock a nuestra comunidad. Muchas personas ven este lugar como algo distante, solo para turistas, y no es así. Aquí vienen nuestros artistas como Luis Fonsi, Chyno y Nacho, Milly Quezada, y hay gente que trabaja y habla español. En el Hard Rock todos nos sentimos en casa”, destacó la ejecutiva.

“Estamos creando muchas experiencias para los latinos porque hemos visto el interés de nuestra comunidad. Nos hemos acercado a la comunidad latina para aportar, y ese es un trabajo que me tiene muy orgullosa. No puedo dejar de mencionar que nosotros lanzamos el álbum de Shakira Las mujeres ya no lloran en la propiedad, para la Fórmula 1 trajimos a Don Omar, y durante la Copa América trajimos a Ronaldinho, y estos eventos reflejan el compromiso con nuestra gente y son un abreboca de todas sorpresas que vienen”, finalizó la vicepresidenta de Desarrollo de Negocios para América Latina del Hard Rock.

