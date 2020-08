Rafa Pino: "Intento hacer música que diga y deje algo"

Para conocer cómo fue su nueva experiencia musical en solitario, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Rafa Pino, quien en 2017 estuvo nominado a los premios Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Folclórico, junto a Edward Ramírez, de C4 Trío, por el álbum El Tuyero Ilustrado/

¿Qué tenía pendiente Rafa Pino?

Creo que mi nuevo álbum en sí mismo representaba un pendiente. La posibilidad de utilizar las herramientas que había coleccionado en trabajos previos y plasmarlas en mi proyecto de música me generaba una mezcla de emoción y vértigo. Y creo que al final esa sensación de completitud en el momento en el que uno cierra procesos como este, es lo que nos hace reconocer todos aquellos "pendientes" ya concluidos y ya completados.

¿Cuánto tiempo te llevó la producción del álbum y qué supuso para ti esta experiencia?

Muchas cosas han ocurrido desde que comencé este viaje. Inicié el álbum con la producción de videos para cada grabación en 2014 y dos años más tarde ya tenía el disco casi listo.

Pero debido a otros planes dentro de la música, el tiempo que nos come sin que nos demos cuenta y las buenas noticias -producto de otro proyecto- como la nominación a los premios Latin Grammy por el álbum El Tuyero Ilustrado, que compartí con Edward Ramírez de C4 Trío, tomó seis años terminar el material.

Si armamos una "línea del tiempo", el álbum arrancó en septiembre de 2014 y se cerró en mayo de este año.

Y lo más importante que me quedó claro en este viaje de la música, es que cada proyecto se toma el tiempo que precisa. Al final el disco se hizo realmente rápido si sumamos los espacios que dentro de esos seis años se le dedicó al proyecto.

¿Por qué decidiste dedicar el álbum al fallecido músico venezolano Gustavo Márquez?

Gustavo es un grande. Fíjate que digo "es" y no "era" con la culpa correspondiente, porque todo músico que dedica su vida al servicio de la música termina por cosechar una obra bonita.

Gus, en el tiempo que estuvo por acá, en este plano, hizo cosas maravillosas. Fue colaborador de muchos proyectos, que sin su impronta y aporte no habrían sido lo que hoy en día son en la música. Fue un amigo, siempre dispuesto ante todo.

Mi mamá, quien también falleció por cáncer en 2003, creo que también partió antes de tiempo y al final es algo que, aunque ya he sanado, de cuando en cuando me retumba y no digo que me atormente, pero me ocupa.

Con la partida de Gus, se refrescó esa reflexión acerca del "tiempo que tenemos", del que disponemos para hacer cosas en esta vida.

Por eso el disco va para él, porque es una referencia de cavilaciones que han sido importantes para mí: la dedicación a la música, la excelencia sin soberbias, la amistad alegre y accesible, la vida y sus recovecos y caprichos.

Luego de Catálogo de Materias Pendientes Vol. 1, ¿qué viene?

Catálogo de Materias Pendientes es el volumen uno de tres y ahora mismo veo en perspectiva ese proceso. Así que tengo por seguro que no voy a tardar demasiado en hacer los que siguen.

Además, preparo el segundo disco de El Tuyero Ilustrado junto a Edward Ramírez, y esto me contenta.

Y seguiré caminando por las calles de la canción como una fuente de reflexión, como una puerta para conectarnos con cosas trascendentes, esa siempre ha sido mi batalla.

¿Cuál es tu percepción de la industria musical en estos momentos?

Para nada hablo desde la intelectualización de lo cotidiano porque hay para todos los gustos, pero ciertamente no me queda duda de que en este momento la inmediatez nos consume al punto de volver masivo lo que no tiene fundamento como obra artística. Por lo que creo que existe un interés por el sentido comercial, que no tengo nada en contra de lo comercial y masivo, eso que la industria llama el mainstream (cultura de masas).

Aún así, veo con asombro que esto que llamamos mainstream hoy en día no está ni a la mitad del nivel de las cosas que se generaron entre la segunda mitad del siglo pasado y la primera década de este.

En ese sentido, creo que uno planta su postura a través de su acción y nosotros, los artistas, a través de nuestra obra. Y como músico intento hacer música que diga y deje algo.

Como músico y compositor, ¿qué ha sido lo más complejo durante la cuarentena?

Estoy en Bogotá, vivo acá desde 2018. Y en estos momentos me genera zozobra la posibilidad de que el telón no suba por un buen rato, al menos ese que conocemos con la dinámica del concierto tradicional: en su recinto, con su aforo a tope, con la gente conectada con la música. Esa comunión de voluntades, de sensaciones, de percepciones. Eso que estimula el arte y que puede ir desde la catarsis más introspectiva hasta el pogo (tipo de baile) más salvaje sin dejar de darse alrededor.

Hoy en día pensamos en el arte y no podemos evitar pensar en el marketing digital y en la "vanguardia"; en cómo me muestran las cosas.

Ahora las pantallas parecen ser capaces de sustituir absolutamente todo, ojalá no ocurra con los conciertos y ojalá la humanidad tenga en cuenta este asunto social y colectivo como parte importante de su sana dinámica.

Y creo que lo más complejo de esta cuarentena para todos los que hemos vivido de la música activamente, es encontrar la respuesta a cuándo subirá el telón, cuándo habrá otro pogo, otro teatro, incluso otro bar, biblioteca, otra tarima, sea cual sea el lugar donde se esté.