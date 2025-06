"Raíces" de Gloria Estefan hace historia en Billboard

Con este logro, Estefan se une a un selecto grupo de mujeres que han conseguido seis o más Top 10 en la lista Top Tropical Albums desde su creación en 1985, entre ellas Olga Tañón (18 Top 10), Celia Cruz (15), La India (12) y Gisselle (nueve).

Sobre Raíces

En una entrevista con Billboard Español, Gloria Estefan –quien en 2023 fue la primera latina en ser incorporada al Salón de la Fama de los Compositores y en 2024 recibió el Premio Leyenda de Billboard Mujeres Latinas en la Música– explicó que su nuevo álbum, Raíces, es una versión moderna de su aclamado Mi Tierra de 1993.

Detalló que, a diferencia de Mi Tierra, que buscaba recrear fielmente la rica época musical cubana de los años 40, Raíces le ha permitido una mayor libertad creativa. Esto se traduce en una exploración de sonidos más orgánica y auténtica, pero siempre manteniendo a la familia y la música que los ha enriquecido como sus pilares fundamentales.

Entre los temas destacados del Raíces se encuentran La Vecina (No Sé Na’), Tan iguales y tan diferentes, Te juro y Tú y yo. Además, incluye versiones en español e inglés de Cuando el tiempo nos castiga, coescrita por Emilio y el cantautor peruano Gian Marco, y Mi niño bello (Para Sasha) / My beautiful boy (For Sasha), una emotiva composición que Gloria dedicó a su nieto Sasha.