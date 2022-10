Ralph Macchio habla de los posibles derivados de "Cobra Kai"

En ese sentido, Ralph Macchio señaló que todos sus coprotagonistas tenían la capacidad, explicando que la decisión se reduciría a qué género pertenecería el potencial derivado.

El intérprete mencionó algunas posibilidades, incluidos una serie centrada en Hawk y Demetri.

"Dios mío, eso es difícil. Tengo que echarme atrás en la esquina de la habitación con esa pregunta. Sabes qué, todos son grandes chicos. Sé que es una respuesta poco convincente. También importa el tono que buscas. Si se trata de un gran tono de comedia, están Demetri y Hawk y su relación; y Mary tiene momentos dramáticos muy fuertes. Algunos de mis momentos favoritos son las escenas de su relación con el suelo. ¿Vas a hacer una versión de Parenthood o una versión de 30 minutos con una sola cámara? Con Robby, uno de mis momentos favoritos fue el episodio 6, cuando Daniel hablaba de fallar a todos los niños, y Robby dice: 'A mí no me has fallado'. Se me hace un nudo en la garganta. Cuando el hijo de Johnny Lawrence le dice a Daniel LaRusso que fui un buen mentor para él durante ese tiempo, eso es lo bueno de este programa. Así que me desvío, todos estos chicos pueden hacerlo, sólo espero que me den un cameo de vez en cuando", expresó Ralph Macchio.