Anna Kournikova y Enrique Iglesias revelan el nombre de su cuarto hijo

MIAMI.- Tras compartir en redes sociales una fotografía de sus cuatro hijos , Anna Kournikova y Enrique Iglesias decidieron que era momento de revelar a sus seguidores el nombre del miembro más pequeño de la familia.

Al igual que Iglesias, la extenista rusa compartió en Instagram la foto de sus pequeños posando en un yate. En el pie de foto, la modelo escribió: "Lucy+Nicolas+Mary+Romeo". De esta manera, la pareja ha develado al mundo que el bebé que nació el 17 de diciembre lleva el nombre del protagonista de uno de los clásicos de la literatura.

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"Romeo Iglesias, qué bonito nombre", "Romeo, qué dulce", "Que lindo nombre como Romeo y Julieta o Romeo Santos", "Qué familia tan bella la que han formado", son algunas de las reacciones que los seguidores de los famosos han dejado en la red social.

Crece la familia

Enrique Iglesias y Anna Kournikova dieron la bienvenida a su cuarto hijo. La pareja confirmó el nacimiento a través de una publicación en redes sociales, donde se aprecia una fotografía del pequeño cubierto en sábanas de rayas durmiendo junto a un peluche.

"My Sunshine 12.17.2025", escribió Kournikova.

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El nacimiento del bebé, cuyo nombre aún no ha sido revelado, se convierte en el regalo de navidad para la familia. El intérprete de 50 años y la modelo de 44 ya tienen otros tres hijos: los mellizos Lucy y Nicholas, que ya tienen 7 años, y Mary, de 5.

"Todos estaban ilusionadísimos y muy emocionados de saber que la cigüeña iba a volver a visitarles, completando su felicidad en esta etapa tan bonita", reseñó la revista ¡HOLA!, quien dio la primicia del embarazo de Anna.