Teatro para conocer y entender conflictos de familia

Al borde del agua, una pieza escrita y dirigida por Eddy Díaz-Souza.

MIAMI.- El grupo teatro Artefactus trae a escena el estreno de Al borde del agua, una pieza escrita y dirigida por Eddy Díaz-Souza, quien define la pieza como una comedia dramática.

Sylvia es el centro de una familia que parece funcionar con “perfecta normalidad”, pero debajo de la piel de una aparente serenidad “comienzan a filtrarse los conflictos que revelan sus grietas”, comentó el autor.

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Díaz-Souza aplica la técnica del intimismo para expresar sentimientos y emociones “que exploran las complejidades de las relaciones de pareja y de familia, mostrando cómo pequeños gestos, recuerdos, hechos y palabras, incluso las que no fueron dichas, pueden alterar por completo el equilibrio de un hogar”.

La puesta en escena cuenta con las actuaciones de Belkis Proenza, Miriam Bermúdez, Hanny Cunill, Raydel Casas y Eslover Sánchez-Baquero.

“Todos dan vida a un grupo de personajes que están atrapados entre la necesidad de sostener las apariencias y el impulso inevitable de decir la verdad”, resaltó.

La escenografía está a cargo de Carlos Artime y la producción general, de Carlos Arteaga.

Funciones viernes, sábado y domingo del 20 al 29 de marzo, en la sala teatro del Centro Cultural Artefactus, 12302 SW 133rd. Court., Miami. Telef. 786 704 5715.

Entradas disponibles aquí en internet.