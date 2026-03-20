viernes 20  de  marzo 2026
REALEZA

Princesa Mette-Marit de Noruega asegura que fue manipulada por Epstein

La princesa Mette-Marit concedió la primera entrevista desde las revelaciones que, sumadas a otros escándalos, han empañado a la familia real noruega

La fotografía, tomada el 10 de agosto de 2024, muestra a la princesa heredera Mette-Marit de Noruega (derecha) y al príncipe heredero Haakon de Noruega reaccionando al final del partido por la medalla de oro de balonmano femenino entre Noruega y Francia de los Juegos Olímpicos de París 2024, en el estadio Pierre-Mauroy en Villeneuve-dAscq, al norte de Francia.&nbsp;

La fotografía, tomada el 10 de agosto de 2024, muestra a la princesa heredera Mette-Marit de Noruega (derecha) y al príncipe heredero Haakon de Noruega reaccionando al final del partido por la medalla de oro de balonmano femenino entre Noruega y Francia de los Juegos Olímpicos de París 2024, en el estadio Pierre-Mauroy en Villeneuve-d'Ascq, al norte de Francia. 

AFP/ Sameer-Al-Doumy

OSLO.- La princesa Mette-Marit, futura reina de Noruega, aseguró que fue "manipulada y engañada" por Jeffrey Epstein, durante una entrevista difundida este viernes en la que detalló la naturaleza de su relación con el delincuente sexual estadounidense.

La publicación de una gran cantidad de documentos nuevos sobre el caso Epstein en Estados Unidos a finales de enero puso de manifiesto una correspondencia constante y, en ocasiones, de tono íntimo entre 2011 y 2014 entre la princesa y el financiero, fallecido en prisión en 2019.

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Esta es la primera entrevista concedida por Mette-Marit desde las revelaciones que, sumadas a otros escándalos, han empañado la imagen de la familia real noruega.

"Por supuesto, hubiera preferido no haberlo conocido nunca", dijo Mette-Marit durante la charla de unos veinte minutos con la cadena pública NRK.

"Para mí es sumamente importante asumir el hecho de no haber investigado más a fondo su pasado, y asumir también haber sido tan manipulada y engañada", añadió.

En la entrevista, Mette-Marit también puso fin a las especulaciones que circulaban sobre la naturaleza de su relación con Epstein.

"Era una relación de amistad: para mí era, ante todo, un amigo. Pero si su pregunta es si la relación tenía otra naturaleza, la respuesta es no", zanjó.

Según los mensajes divulgados por los medios noruegos, ella le escribió a Epstein en 2011 que lo había "buscado en Google". "Sí, no me causó muy buena impresión", dijo entonces sobre lo que encontró en su búsqueda, acompañando la frase con un emoticono de una cara sonriente.

En ese entonces Epstein ya había sido condenado en 2008 a poco más de un año de prisión por solicitar los servicios sexuales de una menor.

Correspondencia con Epstein

Ante las cámaras de NRK, la princesa -a veces al borde de las lágrimas- con su esposo, el príncipe Haakon, sentado a su lado, aseguró no recordar ese intercambio en concreto.

En 2012, cuando Epstein decía estar en París "en busca de una esposa", ella le respondió que la capital francesa es "buena para el adulterio", pero que "las escandinavas son mejores esposas".

En enero de 2013, Mette-Marit también se alojó con una amiga en la casa del financiero en Palm Beach, Florida, durante cuatro días.

La princesa afirma haber puesto fin a su amistad con Epstein tras ciertos episodios cuya naturaleza no quiso revelar.

Se sintió "un poco insegura" al término de uno de ellos, señaló el príncipe Haakon.

La princesa, de 52 años, ya se enfrenta a los problemas judiciales de su hijo, Marius Borg Høiby, cuyo juicio concluyó el jueves. Nacido de una relación anterior al matrimonio de Mette-Marit con Haakon en 2001, Høiby está acusado, entre otras cosas, de violaciones y de violencia contra exparejas, acusaciones que él niega.

Mette-Marit sufre una forma rara de fibrosis pulmonar, enfermedad incurable, y probablemente deberá someterse a un trasplante.

Según explicó, fueron estos problemas los que hicieron que se tardara en explicar la naturaleza de su relación con Epstein.

Según varias encuestas, la mayoría de noruegos está en contra de que Mette-Marit ascienda algún día al trono junto al príncipe heredero Haakon.

FUENTE: AFP

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