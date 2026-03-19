Tras presión de Trump, 6 países se dicen listos para asegurar el estrecho de Ormuz

Un avión caza F-35 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Después de las contundentes declaraciones del presidente Donald J. Trump sobre la OTAN , Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Países Bajos condenaron este jueves las recientes represalias iraníes contra infraestructuras energéticas en el Golfo, y se dijeron "dispuestos a contribuir" a la seguridad en el estrecho de Ormuz , cerrado de facto por Teherán.

"Pedimos una moratoria inmediata y general sobre los ataques a infraestructuras civiles, en particular las instalaciones petroleras y de gas", indicaron los seis países en un comunicado conjunto.

"Nos declaramos dispuestos a contribuir a los esfuerzos necesarios para garantizar la seguridad del paso por el Estrecho" de Ormuz, añadieron estos países.

Esta reacción que contrasta con la de hace apenas días atrás responde a las fuertes declaraciones del presidente Trump de la negativa de miembros de la OTAN a garantizar el tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz.

En tiempos normales circula por ese estrecho el 20% del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial, sobre todo en Europa.

El peso de las declaraciones de Trump

Su cierre por parte del régimen de Irán, en represalia por la ofensiva de Estados Unidos e Israel en curso desde el 28 de febrero, aumentó los problemas de aprovisionamiento y ha subido, como era de esperar y como ocurrió con la guerra de Ucrania, el precio del barril de crudo por encima de los 110 dólares.

El miércoles, el ejército israelí atacó el gigantesco yacimiento gasístico de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Catar. Es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de Irán

En represalia, el régimen terrorista iraní atacó Ras Lafan, en Catar, el mayor complejo industrial y puerto de exportación de gas natural licuado (GNL) del mundo.

También hubo ataques este jueves contra dos refinerías de petróleo en Kuwait y contra una instalación petrolera en el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, utilizada por Arabia Saudita para exportar crudo evitando el estrecho de Ormuz.

FUENTE: Con información con AFP.