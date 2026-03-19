jueves 19  de  marzo 2026
MEDIO ORIENTE

Tras presión de Trump, 6 países se dicen listos para asegurar el estrecho de Ormuz

"Nos declaramos dispuestos a contribuir a los esfuerzos necesarios para garantizar la seguridad del paso por el Estrecho" de Ormuz, dijeron en un comunicado Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Países Bajos

Un avión caza F-35 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Un avión caza F-35 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

PIXABAY

Después de las contundentes declaraciones del presidente Donald J. Trump sobre la OTAN, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Países Bajos condenaron este jueves las recientes represalias iraníes contra infraestructuras energéticas en el Golfo, y se dijeron "dispuestos a contribuir" a la seguridad en el estrecho de Ormuz, cerrado de facto por Teherán.

"Pedimos una moratoria inmediata y general sobre los ataques a infraestructuras civiles, en particular las instalaciones petroleras y de gas", indicaron los seis países en un comunicado conjunto.

Lee además
Marco Rubio negó un reporte de The New York Times sobre supuestas condiciones de Donald Trump en negociaciones con Cuba.
DESINFORMACIÓN MEDIÁTICA

Marco Rubio señala a "grandes medios" en EEUU que difunden fake News y dañan credibilidad
Logo del mayor banco de Estados Unidos JP Morgan Chase.
BANCOS

Reguladores en EEUU exponen medidas para modernizar y dinamizar el sistema bancario

"Nos declaramos dispuestos a contribuir a los esfuerzos necesarios para garantizar la seguridad del paso por el Estrecho" de Ormuz, añadieron estos países.

Esta reacción que contrasta con la de hace apenas días atrás responde a las fuertes declaraciones del presidente Trump de la negativa de miembros de la OTAN a garantizar el tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz.

En tiempos normales circula por ese estrecho el 20% del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial, sobre todo en Europa.

El peso de las declaraciones de Trump

Su cierre por parte del régimen de Irán, en represalia por la ofensiva de Estados Unidos e Israel en curso desde el 28 de febrero, aumentó los problemas de aprovisionamiento y ha subido, como era de esperar y como ocurrió con la guerra de Ucrania, el precio del barril de crudo por encima de los 110 dólares.

El miércoles, el ejército israelí atacó el gigantesco yacimiento gasístico de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Catar. Es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de Irán

En represalia, el régimen terrorista iraní atacó Ras Lafan, en Catar, el mayor complejo industrial y puerto de exportación de gas natural licuado (GNL) del mundo.

También hubo ataques este jueves contra dos refinerías de petróleo en Kuwait y contra una instalación petrolera en el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, utilizada por Arabia Saudita para exportar crudo evitando el estrecho de Ormuz.

FUENTE: Con información con AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump: "EEUU no necesita ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz"

Markwayne Mullin a un paso de dirigir el Departamento de Seguridad Nacional

Tras fuertes declaraciones de Trump, la OTAN recapacita sobre el Estrecho de Ormuz

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El cantante español Enrique Iglesias. 
VIRAL

Enrique Iglesias derrite las redes sociales con nueva foto familiar

Miles de miamenses y turistas acuden a la playa para evadir el calor.
INESTABILIDAD AMBIENTAL

Tras breve respiro invernal, ¿cuándo retorna el calor al sur de la Florida?

El economista y exministro de finanzas Rodrigo Chaves asumió como presidente de Costa Rica por un mandato de cuatro años centrado en revitalizar uno de los países latinoamericanos. Las economías más estables de Estados Unidos.
TENSIONES

Costa Rica ordena salida de personal diplomático en Cuba

El nuevo Ministro de Defensa de Venezuela, General en Jefe Gustavo González López, había sido nombrado por Delcy Rodríguez como comandante de la Guardia de Honor Presidencial tras la captura de Nicolás Maduro. El militar estuvo dos veces como director del centro de detenciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin)
NOMBRAMIENTO

ONG venezolanas advierten que nuevo ministro de Defensa está señalado de violaciones a DDHH

Fernandez Rundle anunció cargos contra cuatro personas por la muerte de Jenny Lee, de 24 años, tras consumir MDMA.
JUSTICIA

Fiscalía de Miami-Dade imputa a cuatro personas por muerte de joven tras consumo de drogas en el Ultra 2025

Te puede interesar

Momento del corte de cinta durante la inauguración.
INCLUSIÓN

Casa Familia inaugura en Miami una comunidad pionera que transforma la vida de adultos con discapacidad

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu
OFENSIVA

Netanyahu niega que Israel "arrastrara" a EEUU a la guerra contra Irán

Gustavo González López fue director del SEBIN. Cortesía El Nacional.
VENEZUELA

Otro quiebre en el chavismo: aliado de Cabello reemplaza a Padrino López en ministerio de Defensa

Depósito de petróleo en Francia.
PETRóLEO

Agencia de Energía eleva a 426 millones los barriles de petróleo liberados

Fila de pasajeros en Aeropuerto Internacional de Miami esperando pasar el control de seguridad.
ATENTOS VIAJEROS

Aeropuerto de Miami recomienda llegar tres horas antes por Spring Break