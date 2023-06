Rapero Young Thug saca un disco desde la cárcel

El disco de 15 canciones, titulado Business is Business, que incluye temas de Drake, Future, 21 Savage y Travis Scott, es su primer LP desde su éxito Punk, publicado en 2021.

Jeffery Williams, de 31 años de edad, es uno de los 28 presuntos miembros de una banda callejera acusados de asociación ilícita, asesinato, agresión, robo de vehículos, tráfico de drogas y robos.

La inculpación sorprendió al mundo del rap, ya que Young Thug es considerado como una de las figuras más prominentes del rap contemporáneo.

La fiscalía acusa al sello discográfico de Young Thug, Young Stoner Life, de ser la pantalla de un grupo criminal.

El juicio está atascado desde enero en la selección del jurado debido a varios incidentes en la sala del tribunal, como la detención de un abogado de la defensa y la confiscación de una computadora de otro, además de los desencuentros entre fiscalía y defensa.

Los abogados de la defensa insisten en que Young Stoner no representa nada más que una etiqueta y una vaga asociación de artistas.

En un aspecto polémico, los fiscales se valen de letras de músicos como Young Thug y Gunna, quien también fue acusado, pero aceptó un acuerdo de culpabilidad.

No es la primera vez que las letras de hip-hop son puestas en la palestra, lo que ha generado controversia en numerosas ocasiones en las últimas décadas.

Erik Nielson, profesor de la Universidad de Richmond y especialista en música rap, probablemente sea llamado como testigo experto en nombre de la defensa.

Su libro de 2019 co-escrito con Andrea L. Dennis, Rap on Trial: Race, Lyrics, and Guilt in America, sostiene que los tribunales habitualmente sacan de contexto las letras que relatan fragmentos de la vida para criminalizar y encarcelar tanto a los raperos profesionales como a los aspirantes a artistas que son principalmente afrodescendientes.

FUENTE: AFP