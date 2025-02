Raphael continúa recuperándose tras diagnóstico de linfoma cerebral

En las últimas semanas se ha especulado que el cantante volvería a los escenarios, pero su círculo asegura que por los momentos Raphael no tiene contemplado retomar su Tour Raphaelísimo.

"Todo es hablar por hablar porque profesionalmente, las cosas siguen como están. (...) Está super tranquilo, está super bien, está en tratamiento… ¿Qué han pasado? ¿Dos meses a lo sumo? Hay que darle tiempo a las cosas y por ahora, no va a hacer nada", dijo una fuente a la revista ¡HOLA!.

¿Qué ocurre con las fechas programadas?

Los rumores han surgido debido a que tras el alta médica, el equipo del artista no canceló inmediatamente alguna de las presentaciones que tenía prevista en Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico y México al iniciar el 2025.

"Raphael tenía una gira establecida y confirmada en su momento. Se está anulando poco a poco, según van valorando los médicos su evolución. No se anuló todo de golpe porque no sabemos cuándo va a tener la energía suficiente para volver. Y no es que haya fechas nuevas en España ni nuevas entradas a la venta, es que se mantienen las mismas, porque nunca se anularon", explicó el informante.

Asimismo, la fuente señaló que las fechas que siguen pautadas en España continúan sin ser canceladas porque el intérprete está respondiendo al tratamiento y hay esperanza de que pueda cumplir con los compromisos pautados en los próximos meses.

"En España no se ha tocado nada porque no se sabe tal y como está qué se tiene que tocar. Está respondiendo muy bien y sigue rigurosamente las pautas médicas. Gracias a Dios todo va bien. (...) Se irá comunicado lo que se tenga que comunicar".