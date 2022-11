Reeditan "Thriller" de Michael Jackson por su 40 aniversario

Títulos como She's Trouble y What a Lovely Way to Go, también contarán con cortes inéditos. Este último, pasó por la producción de Mark Ronson para el álbum póstumo; sin embargo, no fue publicado en aquella edición.

Sobre los formatos también se pudo conocer que el vinilo tendrá una portada alternativa y nueva; el CD vendrá doble y contará con nuevos cortes añadidos, mientras que la versión digital incluirá 15 remezclas.

El disco será lanzado con el nombre Thriller 40, y también formará parte de eventos que se realizarán en diferentes partes del mundo por la significación histórica que tiene en la industria musical y pop.

Para continuar la celebración, se prevé que se realicen experiencias de arte inmersivo en Dusseldorf y Nueva York, del 10 al 13 de noviembre y del 18 al 20 de noviembre respectivamente.

Asimismo, se organiza la proyección de un documental con el mismo nombre del disco, dirigido por Nelson George, periodista, historiador musical y filmmaker.

La cinta se paseará por la logística de creación de Thriller, álbum publicado en 1983. Según información difundida por Billboard, también contiene algunos cortometrajes que plasman los cambios en el concepto de la producción de los videos musicales de la época.

La película cuenta con entrevistas inéditas, grabaciones de Michael y resalta el impacto del LP dentro de la cultura pop y su influencia durante estas cuatro décadas.

"La publicación de Thriller redefinió la figura de Michael Jackson, pasando de una estrella adolescente a una superestrella adulta, que compuso canciones memorables, cantó de forma brillante y alcanzó el máximo nivel sobre el escenario. El álbum y los cortometrajes que lo inspiraron crearon una nueva forma de casar música e imagen. Ha sido un privilegio poder explorar este proyecto y revisitar su magia", comentó George en una entrevista.