Detienen a sospechosa de la muerte de músicos colombianos B King y DJ Regio Clown

La Fiscalía de la Ciudad de México en coordinación con la del Estado de México sospechan que Angie Miller pudo haber participado en el doble asesinato

El reguetonero B King.

El reguetonero B King. 

Captura de pantalla/Instagram/@bkingoficial
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Angie Miller, actriz y cantante venezolana, fue detenida en en el municipio de Tlalnepantla de Baz, en la colonia Valle de los Pinos, en el Estado de México, por la Coordinación Nacional Antisecuestro del Gobierno por su posible vínculo con el asesinato de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown.

La artista presumía ser amiga de Bayron Sánchez y de Jorge Luis Herrera, nombre de pila de los artistas, y desapareció, presuntamente por voluntad propia el 23 de septiembre en la colonia Santa Cruz Atoyac, de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, según informó el periodista Carlos Jiménez.

El reguetonero B King. 
Encuentran sin vida a músicos colombianos desaparecidos en México
“Denunciaron su desaparición en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En realidad está ausente por voluntad. La Fiscalía indaga el asesinato”, informó.

La Fiscalía de la Ciudad de México en coordinación con la del Estado de México sospechan que Miller pudo haber participado en el doble asesinato. Aunque fue capturada horas más tarde del mismo 23 de septiembre, las autoridades dieron a conocer el hecho el viernes 26.

Asesinato

B-King y DJ Regio Clown fueron vistos por última vez el 16 de septiembre. Desde entonces, denunciaron la desaparición de los músicos, mientras familiares, amigos e incluso miembros de la escena del entretenimiento colombiano, solicitaban ayuda en redes sociales para dar con el paradero de los artistas.

En una entrevista que concedió el mánager de King el lunes 22 de septiembre, señaló que los músicos desaparecieron luego de ir al gimnasio. "Se desaparecen después que salen del gimnasio (...) Me dijeron que iban a almorzar con dos personas y no volvieron a aparecer los mensajes".

Horas más tarde, las autoridades informaron que el 17 de septiembre, un día después de la desaparición, se habían hallado dos cuerpos masculinos sin vida y fue entonces cuando familiares de los artistas identificaron los cadáveres y confirmaron que se trataban de B-King y DJ Regio Clown.

Según el periodista Antonio Nieto, los colombianos fueron torturados y desmembrados, y les dejaron a los cuerpos presuntamente una cartulina firmada por un cártel del crimen organizado.

“En el municipio de Cocotitlán, a la altura de la carretera México-Cuautla, en un descampado, ahí fueron localizados estos restos humanos y el mensaje, a grosso modo dice que eran distribuidores de estupefacientes, aunque esto está siendo investigado por las autoridades de la Fiscalía del Estado de México”, dijo en el noticiero de Ana Francisca Vega, de la cadena radiofónica MVS.

