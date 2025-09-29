lunes 29  de  septiembre 2025
MODA

Saint Laurent inaugura la Semana de la Moda de París

Después de Nueva York, Londres y Milán, más de 110 firmas de moda presentarán hasta el 7 de octubre sus colecciones primavera-verano 2026

Modelos presentan creaciones de Yves-Saint-Laurent durante el desfile de la colección Womenswear Primavera Verano 2022 en París el 28 de septiembre de 2021 durante la Semana de la Moda de París.

Modelos presentan creaciones de Yves-Saint-Laurent durante el desfile de la colección Womenswear Primavera Verano 2022 en París el 28 de septiembre de 2021 durante la Semana de la Moda de París.

AFP/ Christophe Archambault

PARÍS.- Las marcas jóvenes Weinsanto y Julie Kegels y enseñas consagradas como Saint Laurent, inauguran este lunes la Semana de la Moda femenina de París, una edición que se presenta como decisiva, marcada por el debut de una decena de diseñadores.

El francés Victor Weinsanto da el pistoletazo de salida, seguido por el primer desfile en el calendario oficial de la diseñadora belga Julie Kegels.

La sueca Ellen Hodakova Larsson, el francés de origen turco Burc Akyol y la marca neoyorquina Vaquera también figuran en el programa de esta primera jornada.

Por la noche, Saint Laurent presentará su colección. Y un desfile de L'Oréal París dará protagonismo a las embajadoras de la marca, entre las que se encuentran las actrices Eva Longoria, Jane Fonda y Viola Davis, en un evento gratuito y abierto al público en la plaza de la municipalidad, en el centro de París.

Cita en París

Después de Nueva York, Londres y Milán, más de 110 firmas de moda presentarán hasta el 7 de octubre sus colecciones primavera-verano 2026.

Esta edición será decisiva tras los cambios sin precedentes al frente de las marcas, con una decena de nuevos creadores, en un intento de impulsar el sector del lujo que enfrenta dificultades económicas y comerciales.

"Podemos hablar de una fashion week histórica", afirma a AFP Claire Thomson-Jonville, directora editorial de Vogue France.

"Estamos comenzando un nuevo capítulo, no tanto de lo que es la fashion week, sino de lo que será la moda durante los próximos diez años", comenta Pierre Groppo, editor jefe de moda y lifestyle de Vanity Fair Francia.

El momento más esperado será el primer desfile de Matthieu Blazy para Chanel, el 6 de octubre.

Blazy, un francobelga de 41 años que dejó el mando creativo de Bottega Veneta, toma el relevo de Virginie Viard, mano derecha de Karl Lagerfeld y que asumió la dirección artística de la firma francesa tras el fallecimiento en 2019 del alemán que reinó durante más de tres décadas en la casa de la doble C.

Jonathan Anderson, por su parte, presentará su primera colección femenina para Dior el 1 de octubre. Este norirlandés de 41 años fue durante 11 años el responsable artístico de la centenaria marca española Loewe, a la que rejuveneció radicalmente.

Loewe, actualmente integrada al grupo francés de lujo LVMH, estrena directores artísticos con el dúo Jack McCollough y Lazaro Hernandez, fundadores de la firma neoyorkina Proenza Schouler.

FUENTE: AFP

Congreso de la Florida.
NOVEDAD LEGISLATIVA

Entran en vigor una treintena de nuevas leyes en Florida

Informe lunes 29 de septiembre de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

Tormenta tropical Imelda transita por Bahamas

Policía de Grand Blanc, Michigan. video
SUCESOS

Tiroteo en iglesia de Michigan deja un muerto y varios heridos

Sede del ayuntamiento de Miami.
POLÍTICA

Elecciones en Miami, 13 candidatos compiten por la alcaldía en una reñida contienda

Adam Bravo y su hijo Nathan.
SUCESOS

Padre e hijo mueren tras violento accidente de tránsito en Miami-Dade

