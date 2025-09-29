lunes 29  de  septiembre 2025
Meryl Streep y Anna Wintour protagonizan encuentro en Milán

Según informó la revista ¡HOLA!, la presencia de Meryl Streep y Stanley Tucci en el desfile de Dolce & Gabbana se debió a una secuencia de la secuela del filme

La actriz Meryl Streep y la editora Anna Wintour.

Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Los fanáticos de The Devil Wears Prada han vivido un emocionante momento, luego de que en redes sociales la revista Vogue difundiera un encuentro entre Meryl Streep y Anna Wintour luego del desfile de Dolce & Gabbana en la Semana de la Moda de Milán.

La ganadora del Óscar estuvo acompañada del actor Stanley Tucci. Ambos se sentaron en la primera fila de la importante cita de la fashion week; pero fue en el backstage donde se suscitó el ansiado encuentro de muchos.

En el audiovisual que se viralizó en redes se puede apreciar a la intérprete de Miranda Presley y a la prestigiosa editora, quien inspiró el libro y la película, compartiendo sonrisas y un caluroso abrazo. Las celebridades, quienes dejaron ver su genuina sorpresa, también intercambiaron una breve conversación.

En las imágenes se pudo percibir la admiración que ambas mujeres se tienen. En el video también se puede ver a Anna compartiendo con Tucci.

Película

Según informó la revista ¡HOLA!, la presencia de Streep y Tucci —quien da vida al fiel ayudante de Miranda, Nigel— se debió a una secuencia de la secuela del filme, cuyo rodaje inició durante el verano en Nueva York.

Disney confirmó que la película llegará a las pantallas de cine de todo el mundo el 1 de mayo de 2026, y Anne Hathaway y Emily Blunt también volverán a sus roles de Andrea Sachs y Emily Charlton, respectivamente.

A casi dos décadas del estreno de The Devil Wears Prada, la cinta vuelve con parte del equipo original como la productora Wendy Finerman y Aline Brosh McKenna, quien se encargó de adaptar el libro homónimo de Lauren Weisberger para la primera entrega.

