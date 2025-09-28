Rachel Cruz revela por qué se inyecta bótox en las axilas

MIAMI.- Cada vez más mujeres están recurriendo al tratamiento con bótox intradérmico en las axilas, principalmente para combatir la sudoración excesiva, conocida clínicamente como hiperhidrosis. Este procedimiento, aunque originalmente aprobado para el manejo de arrugas, ha ganado respaldo por su eficacia en reducir significativamente la sudoración axilar.

“La toxina botulínica reduce la sudoración y está científicamente comprobado. Esto ocurre porque el producto bloquea la liberación de acetilcolina en las glándulas sudoríparas, deteniendo temporalmente su actividad”, reveló la enfermera certificada avanzada, María Jose Salas, conocida en Miami como ‘La dama de botox’, y quien usualmente atienda a Rachel Cruz, Camila Arteche, Claudia Valdés, Yory Gómez y otras destacadas actrices y cantantes cubanas.

“El tratamiento en axilas es muy bien tolerado; aplicamos dosis de entre 50 y 100U por axila, con técnica de microinyección en cuadrícula”, explicó. “Y las pacientes notan mejoría desde los cinco a siete días, y la mayoría mantienen los resultados más de seis meses”.

Además, agrega María José, el impacto emocional es enorme: muchas mujeres recuperan confianza y reducen la ansiedad social que les generaba la sudoración”, dijo la experta sobre el procedimiento que, aunque es temporal, su eficacia, seguridad y beneficios emocionales lo convierten en una opción cada vez más demandada para quienes combaten el sudor en exceso.

En resumen, lo que antes parecía un tratamiento exclusivo para arrugas ahora se posiciona como una poderosa herramienta de bienestar y seguridad personal. Con respaldo clínico, resultados visibles y celebridades como Rachel Cruz sumándose a esta tendencia, el bótox en las axilas deja de ser un secreto de camerino para convertirse en una opción cada vez más popular entre mujeres que buscan sentirse cómodas, frescas y empoderadas —desde la alfombra roja hasta la vida diaria.