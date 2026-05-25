Reina Margarita de Dinamarca ingresada de urgencia por segunda vez un mes

La reina Margarita II de Dinamarca se retira tras asistir a la misa de Acción de Gracias por el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, en la Abadía de Westminster, en el centro de Londres, el 29 de marzo de 2022.

COPENHAGEN.- La reina Margarita de Dinamarca, de 86 años, quien abdicó hace dos años, fue hospitalizada con hematomas tras una caída, según informó el palacio real el lunes. Una tomografía reveló "una acumulación significativa de sangre en la cadera tras la caída", según un comunicado.

Se espera que Margarita, de 86 años, permanezca ingresada en el Rigshospitalet de Copenhague durante varios días. El palacio indicó que su estado de salud era bueno dadas las circunstancias.

REALEZA Palacio Real Danés comparte actualización sobre estado de salud de la reina Margarita

Margreta se sometió a una angioplastia a principios de este mes y pasó varios días hospitalizada.

Legado

La exreina, fumadora empedernida durante gran parte de su vida, sigue siendo popular entre los daneses por haber modernizado sutilmente la monarquía, pero ha enfrentado diversos problemas de salud en los últimos años.

Durante mucho tiempo sostuvo que nunca abdicaría, pero una importante operación de espalda en 2023 la llevó a cambiar de opinión.

FUENTE: AFP