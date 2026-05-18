Reina Margarita de Dinamarca hospitalizada luego de sufrir un infarto

La reina Margarita II de Dinamarca se retira tras asistir a la misa de Acción de Gracias por el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, en la Abadía de Westminster, en el centro de Londres, el 29 de marzo de 2022.

MIAMI.- La reina Margarita de Dinamarca ha sido ingresada en el hospital por problemas cardíacos. La Casa Real anunció la noticia mediante un comunicado en el que afirmaba: "La reina Margarita ha sido ingresada en el Rigshospitalet esta tarde", y añadía que la causa estaba relacionada con su salud cardíaca.

"La reina Margarita permanecerá hospitalizada durante el fin de semana para observación y exámenes adicionales (...) Majestad está cansada, pero de buen ánimo. La Casa Real informará cuando haya novedades", continuaba el comunicado.

Esta hospitalización es el último problema de salud de la exmonarca, quien abdicó al trono en enero de 2024, en el 52.º aniversario de su ascensión. Se convirtió en la primera soberana danesa en abdicar voluntariamente en casi 900 años, cediendo la corona a su hijo mayor, el rey Federico.

En ese momento, la esposa del rey, nacida en Australia, se convirtió en la reina María, pero Margarita conserva su título de reina y es tratada como Su Majestad.

Problemas de salud

En parte, la preocupación por la salud fue la razón que la reina Margarita adujo para abdicar en el impactante discurso en el que anunció su renuncia en la víspera de Año Nuevo de 2023.

Tras la abdicación, la reina Margarita siguió participando en actos públicos; sin embargo, el año pasado tuvo que ausentarse varias veces debido a hospitalizaciones: una vez tras una caída y otra cuando contrajo un resfriado.

Antes de abdicar, la reina Margarita causó otra conmoción en la familia real al anunciar que los cuatro hijos de su hijo menor, el príncipe Joaquín, serían despojados de sus títulos reales, defendiendo la medida como una "necesaria garantía de futuro para la monarquía".