lunes 25  de  mayo 2026
Alec Baldwin

Alec Baldwin lamenta que Hollywood haya eliminado películas de presupuesto medio

El actor estadounidense considera que la falta de presupuesto dificulta los procesos creativos porque el dinero solo significa una cosa: tiempo

El actor estadounidense Alec Baldwin en el juicio en su contra por homicidio involuntario en Santa Fe, Nuevo México, durante la grabación de la película Rust.&nbsp;

El actor estadounidense Alec Baldwin en el juicio en su contra por homicidio involuntario en Santa Fe, Nuevo México, durante la grabación de la película Rust

AFP/ Ramsay De Give

GRANADA.- El actor estadounidense Alec Baldwin lamentó este lunes que Hollywood haya perdido "el término medio" al desaparecer las creaciones cinematográficas de presupuesto intermedio, un tipo de producción que, a su juicio, permitía dedicar más tiempo al desarrollo creativo durante los rodajes.

"Cuando yo era más joven tenías películas de 5 millones, de 50 millones y de 150 millones. Ahora las del medio han desaparecido", afirmó en un encuentro con medios en Granada (sur de España), donde rueda estos días 'El sastre del rey', el primer largometraje del actor español Pedro Casablanc.

Lee además
Ricky Martin actúa en el medio tiempo del Super Bowl.
POLÉMICA

Ricky Martin rompe el silencio tras ataque con gas lacrimógeno en Montenegro
La reina Margarita II de Dinamarca se retira tras asistir a la misa de Acción de Gracias por el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, en la Abadía de Westminster, en el centro de Londres, el 29 de marzo de 2022.

Reina Margarita de Dinamarca ingresada de urgencia por segunda vez un mes

El actor estadounidense -quien fue acusado de homicidio involuntario tras la muerte en un rodaje de la directora de fotografía Halyna Hutchins cuando se disparó el revolver que sostenía y luego absuelto en juicio- consideró que esa falta de presupuesto dificulta los procesos creativos porque el dinero solo significa una cosa: tiempo.

En esa línea añadió que las películas con presupuestos más ajustados obligan a trabajar rápido y reducen el margen para que actores, directores y guionistas profundicen, se descubran y encuentren matices durante el rodaje.

"Quieres tiempo para pensar. Cuando todos se juntan, los actores, el director, todo el equipo... ahí es cuando comienza el proceso real", comentó.

Una película "dulce"

El sastre del rey cuenta la historia de un niño en los años 60 que acompaña a su padre, a quien le han encargado confeccionar ropa para el rey de Marruecos. Baldwin reconoció que el filme le agradó desde el primer momento en el que leyó el guion.

"Me gusta la historia. Es muy dulce, muy inocente y diferente. Me gustó que fuera distinta, porque muchas películas de ahora son duras. Y esta película es hermosa", manifestó antes de celebrar que España le gusta "especialmente" porque la gente "no es ruidosa" ni "escandalosa" como en EEUU.

Preguntado sobre si, como "gran actor de comedia" piensa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, necesita "cambiar de sastre", el actor ha respondido que no, que "está perfecto tal y como está": "Es perfecto ahora. Quizá necesite el sastre de un rey... No, no hay ningún rey en América".

Por su parte, Casablanc indicó que el hecho de contar en el rodaje con un actor internacional es una muestra de que el cine español llega a cotas "que todos conocen" y que, por eso, en cuanto les llega un proyecto, lo aceptan.

"Creo que Balwin está muy contento. Está haciendo un personaje muy bonito, misterioso, que creo que está disfrutando muchísimo. Además, ha sido muy fácil trabajar con él", comentó.

La película, rodada íntegramente entre Granada y Tánger, tiene también como protagonistas a Natalia de Molina, Jesús Carroza y Alberto Ammann.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Sam Levinson, creador de "Euphoria", defiende muerte de personaje principal

Maitena Burundarena es la primera mujer en recibir Premio de Humor Gráfico Quevedos

"The Mandalorian y Grogu" asciende al primer puesto en taquilla del fin de semana

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
MIGRACIÓN

¿Qué impacto tiene la nueva disposición de EEUU para los solicitantes de residencia permanente?

Las encuestas, aunque con diferentes porcentajes, ubican al izquierdista Iván Cepeda como primera opción presidencial en Colombia. El 31 de mayo se decidirá si hay segunda vuelta y si su contrincante es la uribista Paloma Valencia o el ultraderechista Abelardo de la Espriella. /
POLÍTICA

Incertidumbre y polarización marcan escenario electoral para presidenciales en Colombia

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits, en la ciudad de Nueva York.
EEUU

Jueces agilizan más de 3 millones de casos atascados en corte de inmigración; revisiones de asilo más "estrictas"

El serbio Novak Djokovic baila tras vencer al francés Giovanni Mpetshi Perricard al final de su partido individual masculino en la primera jornada del torneo de tenis Roland Garros, disputado en la pista Philippe-Chatrier del complejo Roland-Garros en París el 24 de mayo de 2026. 
Tenis

Djokovic sobrevive al ambiente hostil y avanza en Roland Garros a los 39 años

En el centro comparten espacio diferentes agencias . 
CEREBRO DIGITAL

MIA acelera transformación con novedoso centro de operaciones de alta tecnología valorado en $33 millones

Te puede interesar

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits, en la ciudad de Nueva York.
EEUU

Jueces agilizan más de 3 millones de casos atascados en corte de inmigración; revisiones de asilo más "estrictas"

Por Ascensión Reyes y María Ferreto
El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, durante una conferencia de prensa conjunta con el Ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar (no aparece en la foto), tras su reunión en Hyderabad House en Nueva Delhi, 24 mayo de 2026.
Negociaciones

Marco Rubio afirma que Trump "no hará un mal acuerdo" y que solo falta la respuesta de Irán

Las encuestas, aunque con diferentes porcentajes, ubican al izquierdista Iván Cepeda como primera opción presidencial en Colombia. El 31 de mayo se decidirá si hay segunda vuelta y si su contrincante es la uribista Paloma Valencia o el ultraderechista Abelardo de la Espriella. /
POLÍTICA

Incertidumbre y polarización marcan escenario electoral para presidenciales en Colombia

US Marines War Memorial, Washington DC.
EEUU

Memorial Day, gran día para honrar a quienes pagaron con sus vidas nuestra libertad

En el centro comparten espacio diferentes agencias . 
CEREBRO DIGITAL

MIA acelera transformación con novedoso centro de operaciones de alta tecnología valorado en $33 millones