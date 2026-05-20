Palacio Real Danés comparte actualización sobre estado de salud de la reina Margarita

La Reina Margarita II de Dinamarca revela el nuevo telón de pavo real en el Teatro Pantomima de Tivoli, Copenhague, Dinamarca, el 8 de mayo de 2024.

MIAMI.- La reina Margarita de Dinamarca ha sido dada de alta del hospital tras sufrir un infarto, así lo informó la Casa Real del país durante un reciente comunicado de prensa. "Su Majestad la reina Margarita ha sido dada de alta del Rigshospitalet hoy y regresa al Palacio de Fredensborg"

"La reina Margarita también desea agradecerles las numerosas muestras de cariño y los saludos que le han enviado", añade el comunicado.

Su alta hospitalaria se produjo después de que la Casa Real anunciara en un comunicado el jueves 14 de mayo que la exmonarca había sido ingresada en el hospital, añadiendo que la causa estaba relacionada con problemas cardíacos.

"La reina Margarita permanecerá hospitalizada durante el fin de semana para observación y exámenes adicionales (...) Su Majestad está cansada, pero de buen ánimo. La Casa Real anunciará novedades cuando las haya", decía el comunicado.

En declaraciones a la prensa, la reina María, esposa del rey y nacida en Australia, dijo que estaba feliz de ver a su suegra de vuelta en casa.

Problemas de salud

La exmonarca renunció a su título en enero de 2024, en el 52.º aniversario de su ascenso al trono.

La reina, de 86 años, citó problemas de salud entre las razones para abdicar en el sorprendente discurso en el que anunció su renuncia.

Tras su abdicación, continuó asistiendo a eventos públicos, pero el año pasado tuvo que ser hospitalizada en varias ocasiones después de sufrir una caída y, posteriormente, contraer un resfriado.