Sam Levinson, creador de "Euphoria", defiende muerte de personaje principal

El director y guionista estadounidense Sam Levinson asistió al estreno de la tercera temporada de "Euphoria" de HBO en el teatro chino TCL de Hollywood, California, el 7 de abril de 2026.

MIAMI.- La tercera temporada de la serie dramática de HBO Euphoria generó un intenso debate global tras la emisión de su penúltimo episodio, el cual incluyó la violenta muerte de Nate Jacobs, interpretado por Jacob Elordi. El creador de la historia, Sam Levinson, defendió la crudeza de las imágenes en una entrevista concedida a la revista Esquire.

Según el realizador, el propósito era confrontar las demandas de la audiencia, que exigía un castigo para el personaje por sus previos actos de abuso y manipulación.

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Levinson buscaba generar incomodidad en el espectador mediante una escena de terror psicológico donde el joven es enterrado vivo y atacado por una serpiente, forzando al público a cuestionar su complicidad en el sufrimiento ajeno.

Desafíos

Levinson reveló que la secuencia se inspiró en el largometraje The Candy Snatchers y que requirió el uso de serpientes reales bajo estrictas advertencias técnicas, complementadas con efectos visuales a partir de una boa constrictora en los planos cerrados.

Pese a las explicaciones del cineasta, la resolución generó controversia en el ámbito crítico. Mientras un sector de los seguidores celebró el desenlace narrativo del agresor, diversos especialistas y espectadores lamentaron que la crudeza visual priorizara el impacto sobre la resolución de tramas inconclusas, especialmente aquellas vinculadas al desarrollo de personajes clave como Maddy, Jules y la propia psicología del protagonista.