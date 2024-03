"Relatos del exilio", una historia sobre la emigración venezolana

"Este sueño comenzó en un café de París. Allí nos reunimos un grupo de cineastas emigrados y nos propusimos escribir una historia cada uno. La idea era hacer una especie de cortometraje, pero pasó el tiempo y todos se olvidaron de esa conversación, menos yo. Entonces me propuse escribir todas las cuatro historias que hoy conforman Relatos del Exilio”, dijo Carlos Fung, quien tras varios años buscando financiación pudo rodar la cinta durante el 2022.

“Son cuatro historias con las que la gente se va a identificar. Son testimonios de inmigrantes ¿A quién no le ha tocado? Hay unas historias que van a tocar más que otras, pero todas son historias increíbles. Me encanta formar parte de este elenco”, dijo Norkys Batista, cuyo personaje representa a la mala cómplice de algún testaferro.

Sobre la cinta

Tras un exitoso rodaje desarrollado entre Miami, Chile, y Colombia, Relatos del exilio destaca por ser una película que refleja las contrariedades de una migración forzosa, en la que cada personaje expone un conmovedor testimonio que representa a todos los emigrados latinoamericanos.

“Es una película basada en hechos reales, vivenciados por venezolanos alrededor del mundo”, dijo el director sobre la cinta, que conmueve por su capacidad única de entregar un panorama nutrido de una crisis migratoria que ya suma más de 7 millones de exiliados.

Sin duda, una película imprescindible del cine hispanoamericano, ya que deja testimonio documental del éxodo más grande de este siglo, solo comparable con el de Siria y Ucrania. Una paradoja inverosímil acontecida en el que fuera el país más rico del continente.

“Drené mucho con esta película y yo sé que mucha gente también va a drenar. Cuando hicimos las reuniones grupaleshabía un mismo sentimiento. La gente reía, lloraba, pero finalmente se encontraban con ellos mismos porque esto es una película que es un reflejo de nosotros los inmigrantes”, expuso Fung.

“Relatos del exilio es una película que llega en un momento muy oportuno porque hay una crisis en la frontera muy fuerte. En este momento la inmigración está a niveles verdaderamente masivos y es un peligro para todo el mundo. El cruce de la frontera se ha vuelto además de caro, muy riesgoso, y aún así la gente se arriesga. Es un tema apasionante y esta película lo expresa", añadió Gabriel Porras, quien asistió a la presentación de la película en Miami.

Sobre las historias

Protagonizada por Franklin Virgüez, Luis Gerónimo Abreu, Ana Karina Casanova, y José Ramón Barreto, por mencionar algunos, Relatos del exilio también conquista por sus actuaciones estelares que dejan claro que no solo es una película para venezolanos, sino para todo aquel que emprendió el difícil camino de emigrar.

“Hay interpretaciones increíbles porque contamos con actores de la talla de Roberto Farias, y eso nos llena de orgullo”, agregó Carlos Fung sobre el actor que protagoniza la historia titulada ‘Un buen doctor’, que aborda el flagelo de la xenofobia del que es víctima un médico venezolano exiliado en Chile.

“También está la historia de Monstruos del pantano, un thriller [suspenso] criminal ambientado en Miami y protagonizado por Franklin Virgüez. Esta historia refleja a esos venezolanos que llegan cargados de opulencia y dilapidando el dinero que han podido sacar de Venezuela. Refleja a la perfección y comparte una crítica profunda a esas personas que viven como grandes señores cuando el dinero que se están gastando es el que nunca llegó a los hospitales, a las escuelas, a la gente que más lo necesita. Ellos son los que viven el exilio dorado”, expuso el director.

“Es una película que está muy bien hecha. Cuatro cuentos que te tocan el alma, cuatro cuentos que tienen que ver con nosotros los inmigrantes venezolanos que ya vamos por casi 8 millones. Se dice fácil, pero es un número demasiado grande generado por una situación triste y lamentable en un país que lo tuvo todo, pero ahora tiene muertos, depresión y destrucción. Y a pesar de eso hay venezolanos soñando con una mejor Venezuela”, dijo Franklin Virgüez, quien protagoniza Monstruos del pantano.

La película también presenta la historia Hasta aquí nos trajo el río, que refleja la vida de una madre venezolana desesperada ante el deterioro de salud de su pequeña hija.

“Desde que me invitaron a participar en el proyecto quedé encantada e inmediatamente dije que sí. Me enganché cuando supe de qué trataba mi personaje, una de las historias más dramáticas de esta cinta. Una mujer que tiene que tomar una decisión muy fuerte en determinado momento para poder salvar la vida de su hija, y que tiene que atravesar el Darién. No tiene otra opción”, dijo la actriz Ana Karina Casanova.

Cabe destacar que la cinta también cuenta con un toque de comedia, que en este caso llega a través de la historia Amor en delivery, un hilarante episodio romántico que narra las peripecias de los miles de venezolanos que trabajan como repartidores o “haciendo delivery”.

Relatos del Exilio se estrena en Miami el sábado 30 de marzo en el Teatro Manuel Artime, 900 SW 1st St., en Miami, Las puertas abren a las 7 pm.