"Renaissance: A Film by Beyoncé" lidera la taquilla en Estados Unidos

Este fin de semana, después del feriado de Acción de Gracias (Thanksgiving), suele ser lento, pero Renaissance contradijo la tendencia. Sin contar la inflación, es la primera vez que una película recauda más de 20 millones de dólares en un estreno en este fin de semana (la última fue The Last Samurai).

Beyoncé escribió, dirigió y produjo Renaissance, que retrata su gira para promocionar su disco ganador del Grammy. Debutó en 2.539 cines en Estados Unidos y Canadá y en 94 territorios internacionales, donde recaudó 6,4 millones de dólares en 2.621 cines.

Si bien Renaissance no llegó ni cerca de los 92,8 millones de dólares recaudados en su estreno por Taylor Swift: The Eras Tour, sigue siendo un estreno bastante bueno para una película de concierto. Nadie esperaba que Renaissance iguale a The Eras Tour, que pronto concluirá su estadía en los cines tras recaudar más de 250 millones globalmente. Antes de Swift, los estrenos de películas de conciertos más grandes – los de Miley Cyrus y Justin Bieber para sus filmes de 2008 y de 2011) -- no habían superado los 32 millones de dólares.

La gira de Beyoncé recaudó más de 500 millones de dólares y atrajo a más de 2,7 millones de espectadores. Se calcula que la gira Eras Tour de Swift recaudará unos 1.400 millones.

Tanto Beyoncé como Swift escogieron a AMC Theatres como distribuidora, en vez de un estudio tradicional. Ambas superestrellas se han apoyado mutuamente, al hacer comparecencias llamativas en la premier de la otra. Ambas habían difundido filmes por Netflix (Miss Americana y Homecoming) y se ha reportado que ambas reciben aproximadamente un 50% de la taquilla.

Las entradas para el show eran más caras que el promedio: unos 23,32 dólares frente a los 20,78 para el concierto de Swift, según la firma de análisis EntTelligence.

La crítica y los espectadores le han dado excelentes calificaciones a Renaissance: lleva un 100% en Rotten Tomatoes y un A+ en CinemaScore. EntTelligence estima que el público de Beyoncé – que calcula fue de unas 900.000 personas – es un poco más que el público de Swift.

Otras películas en taquilla

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes quedó en segundo lugar en su tercer fin de semana, con unos 14,5 millones de dólares. La precuela ha ganado ahora más de 121 millones a nivel nacional.

Godzilla Minus One quedó tercera al recaudar 11 millones de dólares en 2.308 cines, el mejor estreno para una película extranjera en Estados Unidos en lo que va de año. Costó apenas unos 15 millones para producir y ya ha ganado 23 millones en Japón.

Trolls Band Together quedó en cuarto lugar en su tercer fin de semana con 7,6 millones de dólares, con lo que su total nacional asciende a 74,8 millones.

De quinto lugar estuvo Wish, que cayó 62% con respecto a su decepcionante estreno, con 7,4 millones de dólares recaudados en 3.900 cines. Globalmente, ha recaudado 81,6 millones.

The Marvels tuvo su cuarto fin de semana, recaudando 197 millones de dólares, frente a un costo de producción y mercadeo reportado de 300 millones.

En su segundo fin de semana, Napoleon recaudó 7,1 millones de dólares en 3.500 cines. Ha recaudado hasta ahora 45,7 millones sobre un presupuesto de 200 millones.

Las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. Renaissance: A Film by Beyoncé - $21 millones.

2. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes - $14.5 millones.

3. Godzilla Minus One - $11 millones.

4. Trolls Band Together - $7,6 millones.

5. Wish - $7,4 millones.

6. Napoleon - $7,1 millones.

7. Animal - $6,1 millones.

8. The Shift - $4,4 millones.

9. Silent Night - $3 millones.

10. Thanksgiving - $2,6 millones.

FUENTE: AP