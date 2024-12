Reportan nuevos despidos en Univision, entre ellos chef Yisus

Por otra parte, la periodista de Noticiero Univision (edición nocturna), Maity Interiano, dio a conocer la información en el programa informativo.

"Hola, tengo una noticia que darles. Después de 17 años en Univision hoy este capítulo de mi vida se termina. Lo que comenzó como una pasantía se convirtió en mi primer trabajó y fue el único trabajo que he tenido hasta la fecha. Fue aquí donde comencé mi carrera y trabajé incansablemente para llegar a esta silla y convertirme en la presentadora del Noticiero Univision, edición nocturna. Me siento muy feliz por todo lo que a lo largo de estos años logré, cada una de las historias que conté y todos los reportajes y coberturas que hice para diferentes programas como Despierta América, Unews y Noticiero Univision. Me siento plena y satisfecha de haber dado siempre lo mejor de mí", declaró la hondureña.

Asimismo, el cubano Roger Borges -corresponsal de Primer Impacto- se suma a la lista de despidos. La información la confirmó People en Español.

"Fuentes informaron a People en Español que el presentador cubano Roger Borges, corresponsal de Primer Impacto, también queda fuera de la cadena. Otra afectada por los despidos es la reportera Elizabeth Curiel de El gordo y la flaca. Esta es una noticia en desarrollo", añadió la revista.