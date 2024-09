Resurgen comentarios de Jennifer López sobre su relación con Sean "Diddy" Combs

Fue en 1999, en el set del video musical If You Had My Love, cuando ambas estrellas se conocieron y dicen que la atracción de ambos fue inmediata.

Desde entonces, los artistas iniciaron un romance público que los catapultó como una de las parejas más cotizadas de la industria, consolidando su relación en la alfombra roja de los Grammy del 2000, cuando ambos llegaron juntos y JLo lució el icónico vestido verde Versace.

Pero en febrero de 2001 todo llegó a su fin.

La causa

Aunque en ese entonces ninguna de las partes abordó cuáles fueron los motivos que hizo que la relación fracasara, en 2003 Jennifer López rompió el silencio durante una entrevista que concedió a la revista Vibe, donde dio a entender que el productor musical no le fue fiel.

"Fue la primera vez que estuve con alguien que no me fue fiel. Estuve en una relación con Puff (como también es conocido Combs) en la que lloraba, me volvía loca... realmente me dio un vuelco total en la vida", comentó.

La intérprete señaló que no pudo probar que Diddy salía con otras mujeres durante su romance, pero fue enfática al decir que las actitudes del rapero fortalecieron su intuición.

"No puedo recordarlo ahora, pero no diré que no sucedió. Nunca lo pillé, pero lo supe. Él decía que iba a un club durante un par de horas y luego nunca volvía esa noche".

Según Entertainment Weekly, entonces se reseñó que López llegó a perseguir a Sean a los hoteles y tocaba las puertas de las habitaciones buscándolo.

Por último, la actriz reflexionó sobre el futuro que quería, momento que le dio la fuerza para salir de la relación. "Tenía que pensar, ¿quiero estar en casa con los niños en 10 años preguntándome dónde está alguien a las tres de la mañana?", confesó.