Revelan causa de muerte de Lisa Marie Presley

Riley Keough, representante de Presley, informó que la cantante y actriz había llegado con vida al hospital, y ahí sufrió nuevamente un infarto. A la heredera del El Rey del Rock se le indujo un coma y fue conectada a una máquina que le brindaba soporte vital; sin embargo, se le diagnosticó muerte cerebral, por lo que la familia firmó una autorización en la que ordenaban que Lisa no recibiera resucitación en caso de padecer otro paro.

No obstante, las autoridades no han establecido una causa oficial. El 15 de enero, el Daily Mail informó que la autopsia ya fue realizada, pero que no se ha hecho pública la causa de muerte pues falta el resultado de los exámenes de toxicología. La oficina del forense de Los Ángeles espera ver si había algún tipo de sustancia en el cuerpo de Presley al momento de su muerte.

Lisa Marie Presley fue hallada inconsciente por su ama de llaves el jueves 12 de enero, en su casa en la ciudad de Calabasas.

Según reportes del diario británico, la hija de Priscilla y Elvis había manifestado un malestar estomacal previo al paro cardiaco. En la casa se encontraba Danny Keough, exesposo de Presley vivía, y le realizó reanimación cardiopulmonar mientras esperaban la llegada de los paramédicos.

El New York Post reseñó que Presley tenía una deuda que ascendía a un millón de dólares en impuestos, datos que la misma cantante reveló en noviembre de 2022 cuando se encontraba en medio de una batalla legal por la custodia de sus hijos con Michael Lockwood.

Fuentes también alegaron al Daily Mail que tras la muerte de su hijo, Benjamin Keough de 27 años en julio de 2020, Lisa Marie estaba solitaria y deprimida.

FUENTE: REDACCIÓN