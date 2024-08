Revelan que amigos de Jennifer López no estiman a Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck llegan al estreno de "This Is Me... Now: A Love Story" el martes 13 de febrero de 2024, en el Teatro Dolby en Los Ángeles.

Según información de Page Six, Benny Medina, mánager de López, fue crítico con retomar la relación que ambos dejaron atrás en la primera década del 2000. Aparentemente, Ben no mantenía un buen trato con Medina e instó a Jennifer a despedirlo.

CONTROVERSIA Aseguran que Jennifer López y Ben Affleck no mantienen contacto

Sin embargo, aunque muchos dicen que el tiempo lo curan todo, parece ser que 20 años no fueron suficiente para que ambos hombres pudieran dejar sus diferencias a un lado en pro de la intérprete.

"Los dos no se soportan. No se llevan bien y todavía hay mala sangre", dijo el informante a Page Six.

Pese a esto, parece que Benny decidió no hacer ningún juicio en el segundo capítulo del romance de Benifer. "Su actitud fue: 'No voy a decir nada'. Él la conoce y sabía que se iba a casar con él pasara lo que pasara, así que ¿Qué sentido tenía?", comentó el informante.

Conflicto

Pero este no es el único de los amigos cercanos de la cantante de On The Floor que rechazaba la relación y tampoco sentía que el matrimonio fuese algo positivo.



Igualmente, el regreso le costó la amistad de Leah Remini, a quien la Diva del Bronx conoció por medio de su exesposo Marc Anthony y mantuvo una gran amistad pese a la separación.

Trascendió recientemente que Remini le solicitó a Jennifer que tuviera cautela y no se precipitara por las emociones que la embargaban al retomar el romance, además de que tuviera siempre en cuenta las razones que llevaron a que la relación fracasara años atrás.

Sin embargo, su preocupación no fue bien tomada por Jennifer y decidió romper el contacto. Aunque se dice que en las últimas semanas han vuelto a conectar.

La fuente dijo a Page Six que solo una persona dentro del circulo social de Jennifer tolera a Ben y es su madre, Guadalupe Rodríguez.

"A nadie, excepto a la mamá, le agrada Ben Affleck. Es un patán de primera", aseguró.