Aseguran que Jennifer López y Ben Affleck no mantienen contacto

Ben Affleck y Jennifer López asisten a la celebración de ELLE's Women in Hollywood en Nya Studios el 5 de diciembre de 2023 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Nuevas declaraciones ponen en evidencia la tensión que existe entre Jennifer López y Ben Affleck, quienes aparentemente ya no mantienen contacto; lo que ha ocasionado que el proceso de divorcio se dilate más de lo previsto, pese a tener un acuerdo prenupcial.

“Ben y Jen no están hablando, ni en persona ni por teléfono, y esto está ralentizando mucho su divorcio. La relación fría entre Ben y Jen es realmente el único impedimento para que esto sea un divorcio rápido”, dijo una fuente cercana al portal TMZ .

Aparentemente, Jennifer y Ben están manejando la situación por medio de sus respectivos agentes de negocios, quienes se están encargado de poner en orden los aspectos financieros de las estrellas de Hollywood -cuya gran adquisición en conjunto fue una mansión de más de 60 millones de dólares-, y evitando así la contratación de abogados que procesen el papeleo.

No obstante, esta opción no ha traído buenos resultados a las partes.

También ha trascendido que pese a las múltiples pruebas que delatan que no están juntos, no hablarán públicamente al respecto hasta que no lleguen a un acuerdo, lo que quizá los obligue a contratar a litigantes especializados en estos procesos.

La familia

Por otra parte, una fuente reveló a Entertainment Tonight que la prioridad para ambos ha sido la familia, por lo que no desean hacer público el proceso hasta que todos los involucrados puedan manejar de la mejor forma la transición.

"Están esperando anunciar su separación oficial porque quieren asegurarse de que todo salga bien cuando lo hagan, especialmente con todos los involucrados. Ninguno de los dos quiere que este proceso se apresure. Están tratando la separación con tanta gracia, comprensión y gentileza como pueden", aseveró el informante.

La persona que se mantuvo en el anonimato se pronunció específicamente a favor de los hijos de JLo y Affleck.

"Quieren asegurarse de que los niños se sientan cómodos con la transición y con el lugar donde vivirán, etcétera. Están haciendo un esfuerzo mutuo para garantizar que esta transición sea lo más saludable y fácil posible".

Listos para el futuro

Desde el inicio del verano, López y Affleck se han dejado ver disfrutando solos de momentos especiales con familiares y amigos, e incluso ya no temen salir sin sus alianzas de matrimonio. Todo apunta a que ambos han decidido continuar con sus vidas, sin dejar que el fracaso de su relación condiciones sus proyectos personales y profesionales.

Ben, por su parte, está concentrado en su nuevo hogar, el cual está más cerca de la casa de su ex Jennifer Garner, con el objetivo de pasar más tiempo con sus hijos.

"A Ben le gusta mucho su nuevo hogar y se siente esperanzado con el cambio. Ha sido un momento difícil para él, pero sigue haciendo de su bienestar y de su familia una prioridad", dijo una fuente.

"Ben quería estar más cerca de sus hijos con su nuevo hogar y quería un espacio nuevo, fresco y personal donde pudiera concentrarse en el trabajo y estar en su zona más creativa sin distracciones externas", agregó otra.

Mientras tanto, Jennifer está lista para pasar la página sin hostilidad y con el apoyo de los suyos.

"El momento de la transición hizo que su cumpleaños fuera un poco más difícil, pero con el apoyo de sus amigos y familiares, está haciendo lo mejor que puede día a día", aseveró un conocedor.