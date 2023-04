Revelan que Andrés García rechazó a William Levy en su bioserie

"Es real (no quiso a William Levy). En primer lugar me decía: 'no te adelantes; tenemos que hacer un casting muy especial. Tienes que checar que el actor que vaya a hacer mi personaje, olvídate que sea guapo, debe tener la misma sonrisa que tenga yo. Y que sea buen actor. Como director me voy a encargar de dirigir bien a quién vaya a hacer mi personaje'", dijo Garza al programa mexicano De primera mano de Imagen TV.

Previo a que su estado de salud empeorara, García había iniciado el proceso para la realización de su serie biográfica, y los derechos de la misma los tiene Yolanda Garza.

Durante la entrevista que concedió, la productora explicó que el actor quería a tres intérpretes distintos que pudieran darle vida a su personaje en las diferentes etapas que vivió. Añadió que también rechazó a su hijo, Leonardo García.

"’Para mí Yolanda Garza es Leonardo García'; entonces me dijo: 'no, no quiero involucrar a nadie de mi familia en este proyecto. No quiero problemas y no me vuelvas a decir que quieres a Leonardo García'", aseveró el destacado actor.

Garza señaló cómo fue el proceso creativo del guion.

"La historia viene desde el 2020; entonces, la idea era él dirigir, yo como productora. Estábamos muy animados, de pronto se viene la pandemia. Seguíamos trabajando porque me decía Andrés: 'belleza tenemos que seguir con lo de la bioserie porque ¿cuándo se va a quitar esta fregadera? Entonces, no nos va a ganar el tiempo'. Entonces vine y estuvimos trabajando en el paraíso de su casa, grabando los videos. Los últimos que tengo son de hace seis meses", comentó.

"Terminamos todo, todo lo que tiene que ver con su vida, con lo que él quiere que se diga. Es el inicio de la leyenda", dijo y reiteró que aún no hay una figura estelar pues se realizará un casting como lo solicitó Andrés García.

