lunes 16  de  marzo 2026
CORONA

Rey de España Felipe VI reflexiona sobre los abusos en la conquista de América

El monarca habló de la necesidad de conocer la historia pese a que haya situaciones que "no pueden hacernos sentir orgullosos"

El rey Felipe VI visita este lunes la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), en Madrid. &nbsp;

El rey Felipe VI visita este lunes la exposición "La mitad del mundo. La mujer en el México indígena" que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), en Madrid.

 

EFE/ Vía José Jiménez Casa De S.M. El Rey

MADRID.- El rey de España, Felipe VI, reconoció este lunes que hubo "mucho abuso" durante la conquista española de América, en su primera referencia a este tema que ha causado tensiones con México, cuyo Gobierno ha exigido disculpas a la Corona española.

El jefe de Estado pronunció sus palabras en una conversación con otras autoridades, entre ellas el embajador de México en España, durante una visita a la exposición titulada La mujer en el México indígena en el madrileño Museo Arqueológico Nacional, según un video editado y publicado por la Casa Real en X.

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"Los reyes católicos, la reina Isabel con sus directrices, las leyes de Indias", tuvieron "un afán de protección" hacia los indígenas, pero "luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso", afirmó Felipe VI según se observa en el video.

El monarca habló de la necesidad de conocer la historia pese a que haya situaciones que "no pueden hacernos sentir orgullosos".

"Hay cosas que luego, cuando las estudiamos, las conocemos, dices: 'Bueno, en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos'", señaló.

"Pero hay que conocerlas y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso" para "sacar lecciones", apuntó el rey.

Felipe también admitió "controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día" de la Conquista.

México y España protagonizaron choques diplomáticos desde que en 2019 el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador enviara una carta a Madrid exigiendo a la Corona una disculpa por los abusos durante la Conquista y la posterior colonización.

En ese momento, Felipe VI no emitió ninguna declaración pública ni contestó directamente la misiva. Un comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores español defendió entonces la historia compartida entre ambos países y rechazó la idea de pedir disculpas.

El reclamo de López Obrador (2018-2024) fue mantenido por su correligionaria, la actual presidenta Claudia Sheinbaum, que no invitó al monarca a su investidura en 2024. En respuesta, España no envió representantes a la ceremonia.

"Dolor e injusticia"

Aunque es la primera vez que el rey aborda la cuestión, ya el Gobierno español de izquierda había hecho gestos hacia México.

En octubre pasado, al inaugurar precisamente la exposición que este lunes visitó el rey, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, recordó el "dolor e injusticia" causado a "los pueblos originarios" en América.

"Hubo injusticia, justo es reconocerlo hoy, y justo es lamentarlo. Porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla", dijo Albares.

Unas palabras bien recibidas por Sheinbaum, quien las tomó como el "primer paso" del Gobierno español para reconocer los abusos cometidos.

Pocos días después, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, aseguró que normalizar las relaciones con México era una "prioridad" tras años de tensiones.

Sánchez reconoció los "claroscuros" de la historia compartida y subrayó que reconocerlos es clave para construir relaciones más sólidas.

Mesoamérica, una región que comprendía partes de México y Centroamérica, tenía una población estimada de entre 15 y 30 millones de personas cuando el conquistador Hernán Cortés llegó en 1519 con un ejército de varios cientos de hombres, trayendo caballos, espadas, armas de fuego y también la viruela.

Tras un siglo de batallas, masacres y epidemias, solo quedaba entre uno y dos millones de habitantes autóctonos.

FUENTE: AFP

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