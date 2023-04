Rey Ruiz sobre "Insuperable": "Es algo diferente para mí"

Para lograr este sueño, el cubano de 56 años -nacido en La Lisa- abandonó su zona de confort, la salsa, para interpretar ocho temas que van desde danzón a bolero. DIARIO LAS AMÉRICAS conversó en exclusiva con Rey Ruiz para conocer los detalles de esta nueva producción discográfica.

¿Qué es Insuperable para Rey Ruiz?

Insuperable es mi nuevo disco. Quizás el nombre como que alerta a la gente que algo no puede superarse.

Es una producción que tiene ocho canciones de Big Band (gran banda) y dos temas con sinfónica. Diferentes, completamente, a la música que hasta ahora he hecho, porque anteriormente hacía salsa. Y en este caso, un disco con temas de diferentes países, siendo muy populares en sus tiempos, era algo un poco contrastante con las canciones que hago.

Nos dimos el tiempo suficiente como para poder hacer el álbum a nuestro gusto. El título salió en una de esas exposiciones que tuvimos con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia: en un comentario que hacemos para las redes el productor (José Aguirre) y yo, nos estaba gustando tanto lo que estábamos haciendo que dijimos: 'esto es un trabajo insuperable'. Allí, salió el nombre del disco.

Con este álbum haces un recorrido por los mejores clásicos de la música popular, ¿cómo surge la idea de explorar géneros ajenos a la salsa?

Al final aceptamos una invitación que nos hizo el director y productor José Aguirre y su hijo, Juan José, a hacer este proyecto. Pero previo me hizo una propuesta para cantar en otro disco de Big Band. A mí me encantó tanto esa experiencia, que luego de tener ese tema cantado, dije: 'yo voy a grabar esto'.

Tras ello, buscamos canciones muy conocidas de diferentes países; empezamos a cambiarles el género y a llevarlas a otros escenarios. Por ejemplo, hay una canción que es una ranchera, y la llevamos a chachachá -a cuatro tiempos- un tango, que se lleva a un danzón; una balada, que se lleva a una guajira; o una balada, que se lleva a sinfónica.

Es decir, es algo diferente para mí.

¿Cómo fue el proceso de selección de los temas?, ¿qué elementos consideraste para estas selecciones?

Comenzamos poco a poco. Este disco se hizo prácticamente en pandemia y cuando hay tiempo de sobra, tienes tiempo para pensar, escoger ideas y buscar canciones que en algunos sitios fueron muy marcadas, muy influyentes.

Iniciamos con una primera canción francesa, que se llama Quien; a través de ella, empezamos a dar ideas y rienda suelta a las cosas que llegaban a la mesa... y así, buscábamos temas en diferentes plataforma, como YouTube. En esa búsqueda, encontramos producciones de Cuba, Francia, Argentina, México, Estados Unidos... y con diferentes fórmulas fuimos confeccionando el disco.

¿Qué aprendizaje te deja el producir tu propio álbum?

Te permite todo. Reaccionar en cuánto te va a costar el disco y es una parte que -yo diría- es libre cuando se trata de la totalidad del disco.

Entonces, tienes libertad de todo, de escoger, de poder influenciar en la forma que cantas, en la forma en que lo haces. Diriges las voces y en este caso, pude dirigir un dúo con mi hija.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con tu hija?

Muy bonita porque primero grabamos el tema juntos y yo la dirigí. Fui grato llegar a decir: 'mira, qué lindo suena'.

Aunque canta, mi hija no se dedica al canto porque es enfermera. Sin embargo, siempre había tenido la inquietud de cantar con ella. Incluso, hace coros en la banda, pero en realidad se dedica a su profesión.

Ya son 17 discos en estas tres décadas de trayectorias, ¿qué falta por lograr?

Seguir adelante. Todos los días se aprende algo, todos los días haces algo que no te imaginabas que ibas a poder hacer.

Un ejemplo es este álbum. Yo no me imaginaba que podía hacer esto, de cantar algo así. Sin embargo, después de la invitación que me hizo José Aguirre en uno de sus discos a cantar una canción que se llama No puedo quitar mis ojos de ti, yo dije: 'eso me gusta. Yo creo que yo podría hacer un álbum así'. Y a partir de eso, comenzó este bonito andar.

El pasado 1 de abril compartiste un video en tus redes sociales desde Buenos Aires acerca de la libertad en tu país, Cuba. En el mismo se veía una manifestación a favor de los presos Otero Alcántara y Michael Osorbo, y dijiste que no había ni un cubano. Como artista, ¿qué mensaje das a todos aquellos latinas que viven en dictaduras y cómo consideras que el arte puede influenciar en regímenes totalitarios?

Me sorprendió mucho. En ese video no aparecen (los cubanos), falla mía. Pero tengo otro video donde aparecen todos (los cubanos). Era una congregación de músicos que hicieron como una marcha dentro de una esquina donde pusieron banderas. Me llamó la atención porque lo primero que empecé a gritar fue: '¿dónde están los cubanos?'... entre todo ello, vi el símbolo de Patria y vida.

El arte puede influenciar muchísimo. Te das cuenta cómo una canción (Patria y vida) llegó a casi levantar un país entero. Y si empiezo por el principio es que miren y observen lo que pasa en Cuba desde hace más de 60 años. Yo nací con aquello (dictadura) y todos los que somos menores de 60 años, sabemos qué es eso. Yo viví 24 años en mi país.

En América Latina muchísimas veces doy fe y testimonio de lo que pasa en Cuba porque es muy importante enseñarle al mundo lo que ocurre en estos regímenes para que se den cuenta de cómo funcionan estos sistemas.

Veo que hay tanta gente a tu lado que desean probar (estos gobiernos) por sus propias experiencias... no me voy a meter en política, o sea, no quiero decir cosas que quizás puedan llevarme a tener más detractores, pero yo creo que hablar lo hace a uno lucir más bonito porque si nos quedamos callado luce feo.

En mi caso, yo soy cubano 100% y creo que la libertad es muy importante porque yo la tengo. Y si mi gente cubana la tiene hay que decírselo a todo el mundo que hay personas que no la tienen. ¿Cómo es que van a llevar el mismo régimen, el mismo camino?.