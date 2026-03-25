miércoles 25  de  marzo 2026
REALEZA

Reyes de España se reúnen con León XIV durante visita al Vaticano

Durante la visita se hizo referencia al próximo viaje del Pontífice a España, del 6 al 12 de junio de este año

Los Reyes Felipe VI y Letizia saludan al Papa León XIV durante su audiencia privada en el Vaticano, este viernes 20 de marzo de 2026. &nbsp;

Los Reyes Felipe VI y Letizia saludan al Papa León XIV durante su audiencia privada en el Vaticano, este viernes 20 de marzo de 2026.

 

Europa Press / Casa de S.M. el Rey

Felipe VI y Letizia llegaron en coche al Patio de San Dámaso de la Ciudad del Vaticano, acompañados del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celaá, y han sido recibidos por el vicerregente de la Casa Pontificia.

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Posteriormente, en la zona de acceso a la biblioteca privada, los Reyes recibieron el saludo del papa, con quien han mantenido un encuentro privado en la biblioteca. Felipe VI expresó ante el Pontífice en castellano que les "alegra mucho" esta visita y le aseguró que han "seguido con mucho interés este primer año" de su pontificado que "ha sido un gran éxito", según destacó el Rey.

"Buenas relaciones"

Tras el coloquio con el Papa, los Reyes mantuvieron una reunión en el despacho del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en la que también participaron el subsecretario para las Relaciones con los Estados, monseñor Paul Richard Gallagher, y el encargado de los Asuntos Relativos a España, monseñor Renato Kucic.

Según informó el portal oficial del Vaticano Vatican News, durante las "cordiales" conversaciones en la Secretaría de Estado, expresaron "satisfacción" por las "buenas relaciones" entre la Santa Sede y España, que tendrán "un momento significativo" en el próximo Viaje Apostólico del Papa a España e hicieron referencia a "algunas cuestiones de actualidad que conciernen a la situación del país y a la misión de la Iglesia en la sociedad".

Asimismo, abordaron algunos temas de carácter regional e internacional, destacando la importancia de "un compromiso constante en favor de la paz y del fortalecimiento de los principios y valores que constituyen la base de la convivencia internacional".

FUENTE: Europa Press

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