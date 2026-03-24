Muerte en obras del arco de la I-395 expone tensiones en un proyecto millonario que redefine Miami

En enero de 2026 tambien se reportó otro incidente en el que seis trabajadores resultaron gravemente heridos.

Vista de la construcción del Signature Bridge donde tuvo lugar el accidente en el que un obrero perdió la vida.

MIAMI . - Un trabajador de la construcción murió tras caer desde una estructura elevada en las obras del denominado Signature Bridge , el imponente arco de la Interestatal 395 que desde hace años transforma, y a la vez tensiona, la movilidad en el centro de Miami.

Según la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), el accidente ocurrió en horas tempranas de la madrugada de este martes, mientras el obrero realizaba labores en un tramo elevado del proyecto. La víctima cayó aproximadamente 20 pies hasta las inmediaciones de Biscayne Boulevard y fue declarada muerta en el lugar.

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Equipos del Departamento de Bomberos de Miami-Dade (MDFR) respondieron a la emergencia, sin que fuera posible salvarle la vida. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la identidad del trabajador, ni más detalles del suceso.

La FHP informó que mantiene una investigación en curso para determinar las causas del hecho, sin precisar por ahora si existieron fallas en los protocolos de seguridad o factores estructurales involucrados.

Una obra que lleva casi una década en ejecución

La construcción del Signature Bridge, parte del plan “Connecting Miami”, comenzó tras la adjudicación del contrato en 2017. Desde entonces, la obra ha avanzado por distintas etapas, acumulando casi una década de desarrollo.

Aunque en un inicio se estimó un plazo de alrededor de cinco años, el cronograma se ha extendido y ahora se prevé su finalización hacia 2029.

El diseño contempla un puente atirantado de gran escala sobre la I-395, concebido no solo como solución vial, sino como elemento distintivo del perfil urbano de la ciudad.

El costo original fue estimado en unos 802 millones de dólares, financiados principalmente con fondos estatales y recursos provenientes de peajes.

Con el paso del tiempo, la cifra ha superado los 840 millones de dólares, en medio de reclamaciones adicionales relacionadas con ajustes de diseño y materiales, lo que ha intensificado el escrutinio sobre la ejecución del plan.

Más allá de su magnitud estructural, el Signature Bridge ha tenido un efecto constante en la rutina de residentes y conductores.

Durante años, la edificación ha implicado cierres parciales y totales de carriles, desvíos frecuentes y trabajos a altas horas de la noche que buscan sostener el ritmo de construcción sin paralizar completamente el tránsito.

En zonas como el centro de Miami y Overtown, vecinos han expresado de forma reiterada su malestar por la congestión persistente, el ruido nocturno y los cambios continuos en la circulación.

Conductores consultados en el área coinciden en que los tiempos de traslado se han vuelto más largos e impredecibles, especialmente en las conexiones entre la I-95, la 836 y la I-395.

El accidente de este martes no ocurre en un vacío. En enero de 2026, seis trabajadores resultaron gravemente heridos tras un incidente en la misma obra, lo que ya había generado inquietud sobre las condiciones de seguridad para quienes la ejecutan.

Ese antecedente refuerza ahora la atención sobre los protocolos operativos en una construcción de alta complejidad técnica.

Valor estratégico

Pese a las críticas, las autoridades sostienen que la obra tendrá un impacto transformador en la movilidad del área.

Entre los beneficios previstos se encuentran la reducción de la congestión mediante nuevas conexiones viales, mejoras en la seguridad del intercambio y una mayor eficiencia en rutas clave, incluyendo accesos hacia Miami Beach.

El plan también incorpora un parque urbano bajo la estructura, con espacios públicos diseñados para reconectar zonas históricamente divididas por la infraestructura vial.

El Signature Bridge aspira a convertirse en un ícono arquitectónico de Miami, con su sistema de arcos iluminados visible desde distintos puntos de la ciudad.

Sin embargo, ese mismo carácter emblemático convive con un desgaste acumulado entre residentes y conductores que han enfrentado durante años las consecuencias de su construcción.

La muerte del trabajador introduce ahora un elemento más en esa ecuación: el costo humano dentro de una obra que, mientras avanza, sigue generando debate sobre su ejecución, su impacto y sus verdaderos tiempos de entrega.