La Reina Sofía impulsa en Miami una alianza académica con proyección internacional

El acto protoclar se celebró en la residencia del Consulado de España en el sur de la Florida.

La Reina Sofía junto a Belén Alfaro Hernández, Pilar Lladó, Begoña Santos y María Díaz de la Cebosa durante la firma del acuerdo en Miami.

MIAMI . - La Reina Sofía encabezó el pasado domingo en Miami la firma de un acuerdo de colaboración que consolida una nueva etapa de intercambio académico y cultural entre España y Estados Unidos, en una iniciativa que sitúa a la educación como eje de conexión entre ambos países.

El acto, celebrado en la residencia del Consulado de España en el sur de la Florida en un entorno de carácter institucional y aforo limitado, reunió a representantes del Instituto Español Reina Sofía (QSSI) y de la Fundación de Estudios Internacionales (ISF), quienes formalizaron un compromiso orientado a desarrollar programas conjuntos con impacto en estudiantes de distintas etapas formativas.

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En la firma participaron la cónsul general de España en Miami, Belén Alfaro Hernández; la presidenta del patronato del QSSI, Pilar Lladó; la presidenta y CEO de la institución, Begoña Santos; y la presidenta de ISF, María Díaz de la Cebosa, en un espacio marcado por la convergencia de intereses en torno al fortalecimiento de los vínculos educativos entre ambos países.

Más allá del acto institucional, el acuerdo define una hoja de ruta centrada en el desarrollo de iniciativas pedagógicas y culturales con proyección internacional, enmarcadas dentro de la iniciativa America&Spain250, que pone en valor la contribución histórica de España a la formación de Estados Unidos en vísperas del 250 aniversario de su independencia este 2026.

REINA SOFIA CONVENIO El acto protoclar se celebró en la residencia del Consulado de España en el sur de la Florida. CORTESÍA INSTITUTO ESPAÑOL REINA SOFÍA

Entre sus principales líneas de acción figura el impulso de programas educativos dirigidos a estudiantes en todo el territorio estadounidense. Destaca una propuesta que invita a jóvenes a investigar y narrar, a través de formatos contemporáneos como el pódcast, el papel desempeñado por España durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, dijeron los organizadores.

Como parte de este esfuerzo, los participantes más destacados accederán a becas que les permitirán vivir una experiencia formativa en España, incluyendo un recorrido por el Camino de Santiago, concebido como una inmersión cultural que integra aprendizaje histórico, intercambio y desarrollo personal.

La colaboración también proyecta a la nación ibérica como destino académico global y promueve un mayor entendimiento de los vínculos históricos, culturales y humanos que conectan a ambos países.

Este acuerdo se inserta en una agenda más amplia que articula programas educativos, encuentros académicos y plataformas de divulgación, con el propósito de acercar a las nuevas generaciones a una lectura más completa del pasado compartido entre España y Estados Unidos y su proyección hacia el futuro.