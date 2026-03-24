EEUU envía a Irán un plan de 15 puntos a través de Pakistán para terminar la guerra, según medios

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.

WASHINGTON — Estados Unidos envió a Irán un plan de 15 puntos para acabar con la guerra, que podría incluir límites severos en su programa nuclear y la reapertura del estrecho de Ormuz, reportaron medios de prensa este martes.

Irán y Estados Unidos negocian para tratar de poner fin al conflicto, volvió a asegurar el presidente Donald Trump, aunque añadió que las operaciones militares contra la república islámica continúan "sin descanso".

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El diario estadounidense The New York Times, que cita a dos funcionarios bajo anonimato, refirió que la propuesta fue enviada a Irán a través de Pakistán, que se ofreció como mediador.

La prensa estadounidense menciona además el envío de 3.000 soldados paracaidistas estadounidenses como refuerzo a Oriente Medio. El ejército israelí también subrayó que prosigue sin cambios su ofensiva en Irán y Líbano, y Teherán volvió a lanzar misiles hacia Israel.

Según tres fuentes no identificadas citadas por Canal 12, Estados Unidos propone un alto el fuego de un mes, el tiempo necesario para que las autoridades iraníes estudien sus demandas.

El plan estipula el fin de todo enriquecimiento de uranio en suelo iraní y la entrega de material enriquecido, que Estados Unidos e Israel sostienen que el fin es para desarrollar una bomba nuclear, según el medio israelí.

Entre esos 15 puntos, cinco se refieren al programa nuclear iraní, otros exigen el abandono del apoyo a los grupos proiraníes en la región, como Hezbolá o Hamás, y uno insiste en que el estrecho de Ormuz, ruta clave de los hidrocarburos mundiales, permanezca abierto a la navegación marítima.

A cambio, Irán obtendría el levantamiento de las sanciones internacionales y apoyo para su programa nuclear civil.

Tras los reportes de este plan de paz estadounidense, el precio de referencia del petróleo cayó en la mañana del miércoles casi un 6%.

Agrega que Irán incluso podría permitir de nuevo el paso sin restricciones por el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del crudo y gas licuado mundiales, luego del bloqueo del pasaje marítimo que Irán impuso como retaliación y que ha disparado los precios mundiales de la energía.

Levantamiento de sanciones

En retribución, se levantarían todas las sanciones contra Irán, según el reporte de la cadena israelí.

Irán también recibiría asistencia en el desarrollo de energía nuclear civil en el sitio de Bushehr, que Teherán denunció el martes que fue atacado por Israel.

Ni la Casa Blanca ni el departamento de Estado han comentado los reportes de prensa.

El martes más temprano, Trump dijo que era optimista sobre la vía diplomática con Irán, país al que atacó en conjunto con Israel el 28 de febrero en una campaña militar en la que murió el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Las negociaciones

Trump, aseguró este martes que los representantes de Irán con los que Washington está dialogando "han acordado que nunca tendrán el arma nuclear".

"Están hablando con nosotros, y lo que dicen tiene sentido", aseguró a los medios Trump durante la ceremonia para que el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, jurase el cargo en la Casa Blanca.

El mandatario aseguró que, en las conversaciones que Washington dice estar manteniendo con Teherán y que por el momento han evitado una escalada mayor de las hostilidades, los delegados iraníes han preguntado "¿cuáles son los diez puntos principales?" en lo que respecta a las demandas de EEUU para parar la guerra.

"Les respondí: 'los puntos uno, dos y tres son: ustedes no pueden tener un arma nuclear, no van a tener un arma nuclear'", aseveró el magnate neoyorquino.

"Estamos hablando sobre ello, y, aunque no quiero adelantarme, han acordado que nunca tendrán un arma nuclear", afirmó rotundo el republicano.

En el transcurso de una ronda de diálogo sobre el programa nuclear iraní a final de febrero, Estados Unidos inició los bombardeos argumentando que la república islámica representa una amenaza directa e inminente.

¿Pakistán mediador?

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, se ofreció el martes actuar como mediador para poner fin al conflicto.

Dijo que había hablado con el presidente iraní Masud Pezeshkian y prometió la ayuda de Islamabad para llevar la paz a la región.

Mientras tanto, Trump bromeó con que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, "no quería que se resolviera" porque quería seguir atacando objetivos iraníes.

"Nos vemos a nosotros mismos como parte de esta negociación también. Negociamos con bombas", dijo Hegseth cuando Trump lo llamó al podio.

Representantes de la República Islámica, sin embargo, niegan que se hayan producido contactos directos y han dicho que es Washington quien ha buscado ponerse en contacto con Teherán.

FUENTE: Con información de EFE y AFP