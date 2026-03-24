martes 24  de  marzo 2026
Inmigración

Corte Suprema de EEUU examina la solicitud de asilo

Lo que está en juego es una política iniciada en 2016 al final de la presidencia demócrata de Barack Hussein Obama y luego reforzada y generalizada durante el primer mandato de Donald J.Trump

La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos.

La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos.

SAUL LOEB / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

¿Los solicitantes de asilo en Estados Unidos deben haber cruzado físicamente la frontera con México para presentar su petición? Esa es la pregunta que sopesa este martes la Corte Suprema.

Lo que está en juego es una política iniciada en 2016 al final de la presidencia demócrata de Barack Hussein Obama y luego reforzada y generalizada durante el primer mandato de Donald J.Trump.

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Esta política, que el demócrata Joe Biden rescindió en 2021, consistía en desplegar agentes de la Patrulla Fronteriza en territorio mexicano para impedir físicamente que los inmigrantes cruzaran la frontera y presentaran su solicitud de asilo.

La ley de inmigración establece que un inmigrante puede presentar una solicitud de asilo "cuando llega a Estados Unidos".

Un tribunal federal de apelaciones, al que recurrieron la organización de defensa de los inmigrantes Al Otro Lado y varios solicitantes de asilo, concluyó en octubre de 2024 que el solicitante se consideraba "llegado a Estados Unidos" desde el momento en que se presentaba ante un responsable estadounidense en la frontera, aunque ese encuentro tuviera lugar en México.

El gobierno del presidente Trump pidió a la Corte Suprema anular esta decisión.

Esa interpretación de la ley "alentaría a los extranjeros a saturar los puntos de entrada incluso cuando ya están colapsados", argumenta el abogado de la Casa Blanca, John Sauer, en sus alegatos.

El freno a las olas masivas

La llamada organización proinmigrantes, Al Otro Lado, critica a la Casa Blanca de "exagerar" las consecuencias prácticas de la decisión de apelación sobre su capacidad para gestionar las llegadas a la frontera mexicana.

El Máximo Tribunal debatirá también en abril otros dos casos relativos a la política migratoria actual.

Los nueve magistrados examinarán la constitucionalidad de un decreto presidencial de Trump que suprime el derecho de suelo (o nacionalidad por nacimiento) para los hijos de inmigrantes en situación irregular, que se ha utilizado como un gran chantaje por parte de los inmigrantes, sobre todo madres, para obtener el estatus legal en EEUU.

También el Supremo se pronunciará sobre la decisión de la Casa Blanca de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) de los inmigrantes haitianos y sirios.

Trump logró reducir a "cero" el número de entradas ilegales en Estados Unidos, una de las promesas que hizo a los casi 80 millones de votantes que lo eligieron en noviembre de 2024.

Uno de los temas prioritarios, sino el primero, fue tomar el control de las fronteras, frenar de inmediato la invasión de migrantes y expulsar a millones que entraron al país sin ser detectados o sin ser procesados con el verdadero rigor que exigen las leyes de EEUU.

El líder republicano prometió que en su segundo mandato haría de la lucha contra la inmigración ilegal una prioridad, tras la "invasión" de millones de indocumentados que entraron en el país durante el mandato del cuestionado Joe Biden.

FUENTE: Con información con AFP.

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