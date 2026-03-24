IRS: en Florida 89.000 contribuyentes pueden perder el reembolso de impuestos correspondiente al año 2022

IRS advierte que más de 1.3 millones de estadounidenses aún no han reclamado cerca de 1.2 mil millones de dólares.

MIAMI.– Miles de contribuyentes en Florida podrían perder reembolsos del Servicio de Impuestos Internos ( IRS ) correspondientes al año tributario 2022 si no presentan su declaración antes del 15 de abril, advirtió en comunicado de prensa la agencia federal, destacando que más de 1.3 millones de estadounidenses aún no han reclamado cerca de 1.2 mil millones de dólares.

El IRS subrayó que los contribuyentes tienen un plazo máximo de tres años para presentar su declaración y reclamar su dinero. Si no lo hacen antes del 15 de abril de 2026, esos fondos pasan automáticamente a ser propiedad del Departamento del Tesoro.

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En Florida 74 millones de dólares en riesgo

El impacto en Florida es significativo. De acuerdo con el IRS, cerca de 89.000 contribuyentes en el estado aún no han presentado su declaración de 2022, lo que representa unos 74,4 millones de dólares en reembolsos pendientes. El monto promedio estimado es de 638 dólares por persona.

A nivel nacional, el reembolso mediano es de 686 dólares, lo que indica que muchos contribuyentes podrían recibir incluso más dinero si presentan su declaración a tiempo.

Beneficio adicional que muchos podrían perder

Más allá del reembolso básico, el IRS advierte que quienes no han presentado su declaración también podrían estar perdiendo beneficios adicionales, como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC).

Para el año 2022, este crédito podía alcanzar hasta 6.935 dólares para familias con hijos elegibles, dependiendo del nivel de ingresos.

En cuanto a los límites de elegibilidad, el IRS estableció que podían calificar quienes ganaban hasta 53.057 dólares (o 59.187 en declaración conjunta) con tres o más hijos; hasta 49.399 dólares (55.529 conjunta) con dos hijos; hasta 43.492 dólares (49.662 conjunta) con un hijo; y hasta 16.480 dólares (22.610 conjunta) para personas sin hijos.

Este crédito está diseñado para apoyar a trabajadores de ingresos bajos y moderados, un grupo numeroso en el sur de Florida.

Requisitos clave antes de reclamar el reembolso

El IRS también recordó que el reembolso de 2022 podría ser retenido si el contribuyente no ha presentado las declaraciones correspondientes a los años 2023 y 2024. Asimismo, estos fondos pueden aplicarse automáticamente a deudas existentes.

En ese sentido, el dinero del reembolso puede utilizarse para saldar obligaciones pendientes con el IRS o agencias estatales, cubrir pagos de manutención infantil atrasados o compensar deudas federales, como préstamos estudiantiles.

Cómo presentar la declaración de 2022 paso a paso

Aunque han pasado varios años, aún es posible presentar la declaración de 2022 utilizando diferentes herramientas disponibles. Los contribuyentes pueden solicitar formularios como W-2 o 1099 a sus empleadores, bancos u otros pagadores.

También pueden acceder a la herramienta “Obtener transcripción en línea” en IRS.gov, considerada la vía más rápida para recuperar información tributaria. Otra alternativa es presentar el Formulario 4506-T para solicitar una transcripción de ingresos, aunque este proceso puede tardar varias semanas.

El IRS recomienda actuar de inmediato para evitar retrasos y asegurar que la declaración se procese antes del plazo final.

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