Trump dice que Irán le entregó "un regalo muy grande" relacionado con el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump habla con los medios durante la juramentación del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , dijo este martes que Irán le ha hecho a su país "un regalo muy grande" ligado al estrecho de Ormuz , aunque el mandatario no quiso dar más detalles al respecto.

Durante la ceremonia para que el nuevo secretario de Seguridad Nacional , Markwayne Mullin, jurase el cargo, Trump se mostró convencido, en declaraciones a los medios, de que Irán va a "alcanzar un acuerdo" en el marco de las conversaciones que el mandatario asegura que están manteniendo Washington y Teherán porque en la república islámica se ha producido "un cambio en el régimen".

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Trump aseguró que tras eliminar a varias figuras de la cúpula iraní, entre ellos el líder supremo Alí Jameneí, los actuales representantes iraníes "son muy diferentes comparado con los que empezamos a negociar, y que crearon todos estos problemas".

El magnate republicano añadió a continuación que, pese a no confiar en ellos, está convencido de que van a llegar a un acuerdo y puso como ejemplo de ello el mencionado "regalo".

"Van a llegar a un acuerdo. Ayer hicieron algo que fue asombroso. De hecho, nos hicieron un regalo, y el regalo llegó hoy. Fue un regalo muy grande, de un valor económico tremendo. No les voy a decir qué regalo es, pero fue un premio muy significativo. Y nos lo dieron. Dijeron que nos lo darían y lo hicieron", aseguró Trump.

Ese "regalo" es una prueba de la predisposición de la nueva dirigencia iraní a llegar a un acuerdo, aseguró Trump.

Petróleo y gas

Al ser preguntado por ese regalo, el presidente estadounidense afirmó que no tiene relación con la energía nuclear y que está "relacionado con el petróleo y el gas", y que ha sido "un gesto muy amable" que demuestra que la Casa Blanca está "tratando con las personas indicadas".

"Fue un regalo muy grande, que vale una cantidad de dinero tremenda", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval.

Cuando se le preguntó si estaba relacionado con su exigencia de que Irán reabriera el estrecho de Ormuz al tráfico de petróleo, Trump respondió: "Sí, estaba relacionado con el flujo y con el estrecho".

El estrecho de Ormuz es una ruta comercial clave por la que transita alrededor del 20 % del crudo que se exporta a nivel global y Teherán lo mantiene parcialmente bloqueado desde el inicio de la guerra a finales de febrero.

Trump anunció el lunes que pospondría durante cinco días los ataques contra las centrales eléctricas iraníes con las que había amenazado a Irán si no desbloqueaba el estrecho de Ormuz tras asegurar que ha mantenido conversaciones "productivas" con Irán.

Irán niega conversaciones

Representantes de la República Islámica, sin embargo, niegan que se hayan producido contactos directos y han dicho que es Washington quien ha buscado ponerse en contacto con Teherán.

Trump aún no ha revelado con quién está negociando Estados Unidos en Teherán.

El republicano se limitó a decir el lunes, cuando pospuso por cinco días su amenaza de atacar los sitios energéticos de Irán, que se trata de una "persona de alto nivel".

"En realidad estamos hablando con la gente adecuada, y ellos quieren llegar a un acuerdo con muchas ganas", dijo Trump.

El entonces líder supremo iraní Ali Jamenei fue asesinado el primer día de la campaña aérea conjunta entre Israel y Estados Unidos. Su sucesor, Mojtaba Jamenei, no ha sido visto en público.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, el enviado global, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, participan en las conversaciones con Irán, dijo Trump.

Pero no confirmó las informaciones de que Witkoff y Kushner se dirigían a Pakistán para mantener conversaciones con Irán, con la posible incorporación posterior de Vance si las negociaciones parecían serias.

¿Pakistán mediador?

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, se ofreció el martes actuar como mediador para poner fin al conflicto.

Dijo que había hablado con el presidente iraní Masud Pezeshkian y prometió la ayuda de Islamabad para llevar la paz a la región.

Mientras tanto, Trump bromeó con que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, "no quería que se resolviera" porque quería seguir atacando objetivos iraníes.

"Nos vemos a nosotros mismos como parte de esta negociación también. Negociamos con bombas", dijo Hegseth cuando Trump lo llamó al podio.

FUENTE: Con información de EFE y AFP