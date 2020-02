Ricardo Montaner: "Agradezco a Trump su postura sobre Venezuela"

El tour por EEUU arrancará en Orlando el 20 de marzo y contará con la participación especial de Noel Schajris, anunció durante una conferencia de prensa este martes 18 de febrero en Miami.

Montaner no descartó que pueda invitar al escenario del American Airlines Arena a su hija Evaluna, quien acaba de celebrar su boda con el cantautor colombiano Camilo.

“Noel es un compositor que admiro mucho, y vamos a ver si mi hija puede sumarse. Ella ahora está de luna de miel, pero podría acompañarme también como lo hará en otras ciudades Mau y Ricky”.

Sobre Venezuela

Sobre su nueva nacionalidad dominicana [ya posee la colombiana, la argentina, y la venezolana], Montaner afirmó que su lazo con este país responde a un compromiso de vital importancia, ya que es el lugar donde adquirió una propiedad para descasar con su familia, y donde se conecta con lo que más ama.

“No colecciono nacionalidades por deporte, con cada país tengo lazos muy importantes ya que cada lugar ha tenido una relevancia en mi vida. Y con todos me siento comprometido desde el punto de vista social”, dijo el compositor, destacando la importancia de no perder de vista lo que sucede en Venezuela, para no cometer los mismos errores.

“Lo que sucede en Venezuela debe ser una alerta para todo el continente. Inicialmente yo me manifesté en contra de la elección de Donald Trump como presidente, pero con el paso del tiempo, como venezolano, agradezco la postura y las medidas que ha tomado contra el régimen, y que ha dado su respaldo al presidente Juan Guaidó. Su postura sobre la inmigración debe mejorar y me afecta como latino, pero agradezco su actuar con respecto a Venezuela”, agregó.

En cuanto a su reciente visita a Chile, el cantautor expresó:

“Chile siempre ha estado progresando, y suele ser un lugar que todo país de Latinoamérica anhela emular. Y ese es un valor que hay que proteger a costa de lo que sea. Es un derecho y deber de los chilenos cuidarlo. Lamento mucho la situación tan delicada que no le permite a la gente salir a la calle y hacer su vida con normalidad”.

Nueva York, Los Angeles, Coachella, Irving, San José y Atlanta, son algunas de las ciudades estadounidenses que Montaner recorrerá con su nueva gira. El 7 de mayo llegará a Monterrey y el 13 actuará en el Auditorio Nacional, en Ciudad de México.