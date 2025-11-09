domingo 9  de  noviembre 2025
Ricardo Montaner vuelve a cantarle al amor en "El último regreso"

La nueva canción de Ricardo Montaner narra la historia de una pareja que, tras múltiples encuentros y desencuentros, se da la última oportunidad

Ricardo Montaner ensaya en el Kaseya Center, en Miami, para la ceremonia de Premio Lo Nuestro el lunes 19 de febrero de 2024.

Ricardo Montaner ensaya en el Kaseya Center, en Miami, para la ceremonia de Premio Lo Nuestro el lunes 19 de febrero de 2024.

Cortesía/ TelevisaUnivision
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Ricardo Montaner lanzó el tema inédito, El último regreso, que habla sobre el amor que insiste en permanecer, aún cuando parece llegar al final.

La canción narra la historia de una pareja que, tras múltiples encuentros y desencuentros, se da la última oportunidad de volver a intentarlo. Con la exquisita sensibilidad que caracterizan sus temas, Montaner reflexiona en la nueva composición sobre la persistencia del amor y la esperanza que habita incluso en las despedidas.

Producida por el italiano Max Longi, El último regreso fue escrita por Ricardo Montaner y Jorge Luis Chacín, y realizada bajo el sello Hecho a Mano Music y Sony Music Latin.

El tema cuenta con dos versiones musicales: una en balada pop, fiel al estilo clásico del artista, y otra en mariachi pop, una propuesta fresca que resalta la fuerza emocional de la composición.

Esta canción, además, da título al nuevo tour musical de Montaner, con el que recorrerá el mundo celebrando su trayectoria y presentando nueva música.

El último regreso ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

