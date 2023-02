Vestida completamente de rojo, la originaria de Barbados arrancó su presentación con "Bitch better Have my money", desde una plataforma elevada del estadio de la Universidad de Phoenix. Allí no solo se mostró que desde su desenso del cielo, que el show estaba garantizado, sino que dio a conocer la noticia de su segundo embarazo, que reveló al abrir la chaqueta.

La presentación de Rihanna duró un total de 12 minutos y 55 segundos con un conteo de 13 temas interpretados por la cantante.

Inició con "Bitch better Have my money", continuó con "Where Hace you been" y "Only One", que fueron coreados por el público presente. Luego la ganadora de más 187 premios en la industria de la música actuó con su grupo de bailarines, mientras cantaba"Rude Boy".

"Work" y "Wild Thoughts" pusieron el ambiente entre el público y la cantante en un solo tono. Además las coreografías acompañaron la velada.

rihannacoreografianfl.jpg Rihanna se presenta durante el espectáculo de medio tiempo del partido de fútbol americano Super Bowl 57 de la NFL entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, el domingo 12 de febrero de 2023 en Glendale, Arizona AP /Brynn Anderson

Al momento que Rihanna interpretaba "All the lights" las luces que se posaban en su silueta, develó una sorpesa para su fans, al enseñar que está en cinta por segunda ocasión.

A tan solo unos minutos de culminar su presentación memorable, se une a la banda para soltar con fuerza el coro de su primer gran éxito "Umbrella", que ocasionó un estallido del público y fue acompañador con las luces de los móviles.

rihannanfl.jpg Rihanna se presenta durante el espectáculo de medio tiempo del partido de fútbol americano NFL Super Bowl 57 entre los Kansas City Chiefs y los Eagles de Filadelfia, el domingo 12 de febrero de 2023 en Glendale, Arizona AP /Matt Slocum

Para despedirse, vuelve a brillar, se elevó por los cielos y cerró con "Diamonds", que puso punto final a la brillante actuación de la artista.