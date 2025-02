Rihanna prepara nuevo disco tras ocho años de espera

"Sé que no será nada de lo que se espera. No va a ser comercial. Estará donde mi arte merece estar ahora mismo. ¡Siento que finalmente lo he logrado!", comentó la estrella, quien destacó que durante su ausencia trabajó en un enfoque más intimo y menos comercial.

Rihanna explicó que el proceso para materializar este sueño no fue lineal, pues en el camino se topó con diversas etapas personales que allanaron su instinto creativo, lo que la obligó a probar estilos y géneros.

"Estuve en el estudio todos estos ocho años. Pero no me golpeó. Lo estaba buscando. Pasé por fases de lo que quería hacer. 'Este tipo de álbum, no aquel álbum'".

Detalles del álbum

En este sentido, la artista, madre de dos varones con el rapero A$AP Rocky, enfatizó que el álbum no responde a un género musical en particular. Esta decisión se basa en que buscaba música que se adaptara a su evolución personal.

"Ya no hay género. Por eso esperé. (...) Cada vez pensaba: 'No, no soy yo'. No está bien. No coincide con mi crecimiento. No coincide con mi evolución. No puedo hacer esto. No puedo soportar esto. No puedo interpretar esto durante un año de gira'", aseveró.

Para Rihanna el tiempo de espera que sus seguidores tuvieron debe valer la calidad del producto.

"Después de un tiempo, lo miré y pensé: tanto tiempo alejado de la música debe contar para lo siguiente que todos escuchen. Tiene que contar. Tiene que importar. Tengo que mostrarles el valor de la espera. No puedo poner nada mediocre. Después de esperar ocho años, es mejor esperar un poco más".

Pese a que la artista no ha anunciado la fecha del lanzamiento, este álbum supone su regreso formal a la música. No obstante, Rihanna no estuvo alejada del todo, pues en 2022 lanzó Lift Me Up, tema principal de la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever, y en 2023 fue la encargada del halftime show del Super Bowl LVII.