Foto sin fecha, difundida por Noticias Argentinas, del músico de rock argentino Cristian "Pity" Álvarez actuando en Buenos Aires. Un tribunal argentino ordenó la detención de Álvarez el 12 de julio de 2018, bajo la acusación de asesinato.

BUENOS AIRES.- El músico argentino Cristian "Pity" Álvarez, exlíder de los grupos de rock Viejas Locas e Intoxicados, fue sentenciado este viernes en Buenos Aires a 12 años de prisión por el homicidio de un vecino en 2018.

En un veredicto televisado, los jueces condenaron al artista de 54 años por el delito de "homicidio agravado por haber sido cometido con un arma de fuego".

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Autor de éxitos como Quieren rock y Me gustas mucho, Álvarez cumplirá su pena en arresto domiciliario.

El músico no presenció la lectura de la sentencia, ya que desde septiembre permanece internado involuntariamente en una clínica psiquiátrica en las afueras de Buenos Aires por problemas de salud y de adicciones.

Tampoco quiso seguirlo a través de una videoconferencia, comunicaron funcionarios judiciales antes de la audiencia.

Cuando reciba el alta de la clínica, deberá fijar un domicilio para su condena, donde sus movimientos serán monitoreados mediante un dispositivo electrónico.

Homicidio

El crimen ocurrió el 12 de julio de 2018, cuando "Pity" mantuvo una discusión con un antiguo vecino llamado Cristian Díaz al pie de la torre en la que vivía, en un barrio de monoblocks de clase baja en el sur de la capital argentina.

El artista llevaba una pistola entre las ropas y mató a Díaz de cuatro disparos en la cabeza y el pecho.

El rockero reconoció durante el juicio que había disparado, pero sostuvo que había sido en defensa propia porque se sintió "acorralado por un tipo peligroso".

Aunque luego escapó, Álvarez se entregó a la policía al día siguiente.

Como líder de Viejas Locas e Intoxicados, pero también como solista, "Pity" se convirtió en las últimas tres décadas en el máximo referente en Argentina del subgénero denominado rock barrial.

Su música, con influencias variadas que van desde el rock clásico de The Rolling Stones hasta ritmos como el reggae o el funk, retrata con letras directas la vida cotidiana y emociones de los barrios populares.

FUENTE: Con información de AFP